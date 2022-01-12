Hy hữu: Người đầu tiên trong lịch sử kết hôn với Màu Sắc, lễ cưới siêu đặc biệt thu hút sự chú ý của tất cả mọi người

Qúy bà 'cẩm hường' California nói rằng 'Tôi thích' làm mọi thứ với màu hồng trong đám cưới xa hoa ở Las Vegas.

Kitten Kay Sera kết hôn và trang trí màu hồng cho một đám cưới xa xỉ ở Vegas.

Một người phụ nữ đến từ California bị ám ảnh bởi màu hồng đến nỗi cô ấy quyết định đeo một chiếc nhẫn cũng là màu hồng vào ngày kết hôn! Kitten Kay Sera đã kết hôn và trang trí lễ cưới với màu sắc yêu thích của mình trong hôn lễ hoành tráng ở Las Vegas vào ngày 1 tháng 1. Cô mặc một chiếc váy xòe màu hồng, một chiếc áo khoác màu hồng và điểm tô cũng bằng một vương miện màu hồng. Cô cũng nhuộm tóc bằng màu yêu thích này. Từ chiếc bánh cho đến cách trang trí, đám cưới hoàn toàn dựa trên tông màu chủ đạo là màu hồng.

Thậm chí chiếc nhẫn cưới cũng là màu hồng và được thiết kế bởi Harry Winston

Theo những dòng tin tức từ tờ The Guardian, Sera đã có 'tình yêu mãnh liệt' với màu hồng trong suốt 40 năm. “Một cậu trẻ trượt ván đã từng hỏi tôi rằng, Wow, chị thích màu hồng phải không?” Tôi nói, 'Đúng rồi, chị rất thích nó luôn đấy!”' và cậu bé ấy tiếp tục nói 'Chị thích nó nhiều đến vậy, sao Chị không kết hôn với nó?' Tôi nghĩ, 'Cậu bé này đang gợi ý điều gì có vẻ thú vị nhỉ’ “ Cô tiết lộ.

Sera là người đầu tiên trong lịch sử kết hôn với chính màu sắc mà cô yêu thích, lễ cưới của cô tạo ra những điểm nhấn siêu đặc biệt thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Có phải bạn cũng thích những ngôi nhà búp bê đáng yêu không của? Đám cưới của Sera đã diễn ra tại địa điểm tổ chức tiệc cưới sang trọng A Little White Wedding Chapel và Sera đã đọc lời thề của mình khi ngồi ở phía sau chiếc mui trần màu hồng và ôm một bó hoa lớn.

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