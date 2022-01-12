Hy hữu: Người đầu tiên trong lịch sử kết hôn với Màu Sắc, lễ cưới siêu đặc biệt thu hút sự chú ý của tất cả mọi người

Chuyện lạ 12/01/2022 12:37

Qúy bà 'cẩm hường' California nói rằng 'Tôi thích' làm mọi thứ với màu hồng trong đám cưới xa hoa ở Las Vegas.

Hy hữu: Người đầu tiên trong lịch sử kết hôn với Màu Sắc, lễ cưới siêu đặc biệt thu hút sự chú ý của tất cả mọi người - Ảnh 1
Kitten Kay Sera kết hôn và trang trí màu hồng cho một đám cưới xa xỉ ở Vegas.

Một người phụ nữ đến từ California bị ám ảnh bởi màu hồng đến nỗi cô ấy quyết định đeo một chiếc nhẫn cũng là màu hồng vào ngày kết hôn! Kitten Kay Sera đã kết hôn và trang trí lễ cưới với màu sắc yêu thích của mình trong hôn lễ hoành tráng ở Las Vegas vào ngày 1 tháng 1. Cô mặc một chiếc váy xòe màu hồng, một chiếc áo khoác màu hồng và điểm tô cũng bằng một vương miện màu hồng. Cô cũng nhuộm tóc bằng màu yêu thích này. Từ chiếc bánh cho đến cách trang trí, đám cưới hoàn toàn dựa trên tông màu chủ đạo là màu hồng.

Hy hữu: Người đầu tiên trong lịch sử kết hôn với Màu Sắc, lễ cưới siêu đặc biệt thu hút sự chú ý của tất cả mọi người - Ảnh 2
Thậm chí chiếc nhẫn cưới cũng là màu hồng và được thiết kế bởi Harry Winston

Theo những dòng tin tức từ tờ The Guardian, Sera đã có 'tình yêu mãnh liệt' với màu hồng trong suốt 40 năm. “Một cậu trẻ trượt ván đã từng hỏi tôi rằng, Wow, chị thích màu hồng phải không?” Tôi nói, 'Đúng rồi, chị rất thích nó luôn đấy!”' và cậu bé ấy tiếp tục nói 'Chị thích nó nhiều đến vậy, sao Chị không kết hôn với nó?' Tôi nghĩ, 'Cậu bé này đang gợi ý điều gì có vẻ thú vị nhỉ’ “ Cô tiết lộ.

Sera là người đầu tiên trong lịch sử kết hôn với chính màu sắc mà cô yêu thích, lễ cưới của cô tạo ra những điểm nhấn siêu đặc biệt thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Có phải bạn cũng thích những ngôi nhà búp bê đáng yêu không của? Đám cưới của Sera đã diễn ra tại địa điểm tổ chức tiệc cưới sang trọng A Little White Wedding Chapel và Sera đã đọc lời thề của mình khi ngồi ở phía sau chiếc mui trần màu hồng và ôm một bó hoa lớn.

Cặp vợ chồng bất ngờ tử vong trong nhà vệ sinh của nhà thuê khiến chủ nhà bị bắt đền hơn 3 tỷ

Cặp vợ chồng bất ngờ tử vong trong nhà vệ sinh của nhà thuê khiến chủ nhà bị bắt đền hơn 3 tỷ

Cặp vợ chồng trẻ tử vong kỳ lạ trong nhà tắm, gia đình họ sau khi biết nguyên nhân đã quyết kiện chủ nhà đòi bồi thường số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   kết hôn với màu sắc lễ cưới xa hoa lễ cưới sang trọng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 17 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 3 giờ 50 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 4 giờ 10 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người phụ nữ từ chối ly hôn, bỏ sự nghiệp để cùng chồng chống lại căn bệnh hiếm

Người phụ nữ từ chối ly hôn, bỏ sự nghiệp để cùng chồng chống lại căn bệnh hiếm