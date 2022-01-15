Cặp đôi người ngã vào vũng bùn trong buổi chụp ảnh cưới, kết quả lại bất ngờ thế này!

Murat Zhurayev và cô dâu xinh đẹp - Kamilla của anh đã rơi vào tình trạng nhớp nháp sau khi vô tình ngã xuống vũng bùn trong buổi chụp ảnh cưới của họ.

Một cặp đôi bị rơi xuống vũng bùn trong buổi chụp ảnh cưới.

Một cặp đôi đến từ nước Cộng hòa Kazakhstan đã gặp một sự cố không may trong buổi chụp ảnh cưới ngoài trời của họ và điều oái oăm nhưng không kém phần hài hước thú vị này đã được chia sẻ rộng khắp mạng xã hội. Những bức ảnh chụp hình cưới được cho là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc sống hôn nhân mới của một cặp đôi. Tuy nhiên, mọi sự cố đã diễn ra bất ngờ đến không tưởng khiến anh Murat Zhurayev và cô dâu Kamilla không biết nên “khóc hay cười” .

Một bài đăng được chia sẻ trên Instagram của nhiếp ảnh gia hình cưới Askar Bumaga đã làm xôn xao dư luận trên mạng xã hội.

Bài đăng cho thấy một loạt các bức ảnh có anh Murat và cô Kamilla trong trang phục cô dâu chú rể. Murat mặc một bộ vest đen lịch lãm và Kamilla mặc một chiếc váy cưới trễ vai xinh xắn cho buổi chụp hình. Khi cặp đôi tạo dáng trước khung cảnh núi non tuyệt đẹp, họ đã vô tình trượt chân và rơi xuống vũng bùn.

Tuy nhiên, những bức ảnh không tệ đến vậy, bạn có nghĩ vậy không? Những bức ảnh thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc của cặp đôi khi họ cố gắng đi lại trên đôi chân đẫm bùn của mình. Trong khi một số người sẽ tỏ ra vô cùng bối rối vì bị dính bùn vào quần áo thì một số bức ảnh của cặp đôi lại cho thấy khía cạnh khá vui nhộn và đáng yêu của họ.

“Việc này trông rất vui và bộ ảnh sẽ rất độc đáo đấy” một người dùng Instagram nhận xét khi được dịch tạm từ tiếng Nga. Một người khác bình luận: “Những bức ảnh thật đẹp!”

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