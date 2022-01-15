Cặp đôi người ngã vào vũng bùn trong buổi chụp ảnh cưới, kết quả lại bất ngờ thế này!

Chuyện lạ 15/01/2022 07:31

Murat Zhurayev và cô dâu xinh đẹp - Kamilla của anh đã rơi vào tình trạng nhớp nháp sau khi vô tình ngã xuống vũng bùn trong buổi chụp ảnh cưới của họ.

Cặp đôi người ngã vào vũng bùn trong buổi chụp ảnh cưới, kết quả lại bất ngờ thế này! - Ảnh 1
Một cặp đôi bị rơi xuống vũng bùn trong buổi chụp ảnh cưới.

Một cặp đôi đến từ nước Cộng hòa Kazakhstan đã gặp một sự cố không may trong buổi chụp ảnh cưới ngoài trời của họ và điều oái oăm nhưng không kém phần hài hước thú vị này đã được chia sẻ rộng khắp mạng xã hội. Những bức ảnh chụp hình cưới được cho là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc sống hôn nhân mới của một cặp đôi. Tuy nhiên, mọi sự cố đã diễn ra bất ngờ đến không tưởng khiến anh Murat Zhurayev và cô dâu Kamilla không biết nên “khóc hay cười” . 

Một bài đăng được chia sẻ trên Instagram của nhiếp ảnh gia hình cưới Askar Bumaga đã làm xôn xao dư luận trên mạng xã hội.

Bài đăng cho thấy một loạt các bức ảnh có anh Murat và cô Kamilla trong trang phục cô dâu chú rể. Murat mặc một bộ vest đen lịch lãm và Kamilla mặc một chiếc váy cưới trễ vai xinh xắn cho buổi chụp hình. Khi cặp đôi tạo dáng trước khung cảnh núi non tuyệt đẹp, họ đã vô tình trượt chân và rơi xuống vũng bùn.

Tuy nhiên, những bức ảnh không tệ đến vậy, bạn có nghĩ vậy không? Những bức ảnh thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc của cặp đôi khi họ cố gắng đi lại trên đôi chân đẫm bùn của mình. Trong khi một số người sẽ tỏ ra vô cùng bối rối vì bị dính bùn vào quần áo thì một số bức ảnh của cặp đôi lại cho thấy khía cạnh khá vui nhộn và đáng yêu của họ.

“Việc này trông rất vui và bộ ảnh sẽ rất độc đáo đấy” một người dùng Instagram nhận xét khi được dịch tạm từ tiếng Nga. Một người khác bình luận: “Những bức ảnh thật đẹp!”

Sư tử biển bất ngờ xuất hiện trên đường cao tốc California đông đúc và được giải cứu ngay sau đó

Sư tử biển bất ngờ xuất hiện trên đường cao tốc California đông đúc và được giải cứu ngay sau đó

Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây cho thấy hai người đã cố gắng điều hướng giao thông gần đó khi đột nhiên có một con sư tử biển di chuyển trên đường cao tốc để sang mép đường bên kia.

Xem thêm
Từ khóa:   chụp ảnh cưới bị rơi vào vũng bùn khi chụp ảnh cưới chụp hình cưới

TIN MỚI NHẤT

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 4 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 34 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 34 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 1 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 2 giờ 1 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 2 giờ 34 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người phụ nữ từ chối ly hôn, bỏ sự nghiệp để cùng chồng chống lại căn bệnh hiếm

Người phụ nữ từ chối ly hôn, bỏ sự nghiệp để cùng chồng chống lại căn bệnh hiếm