Người phụ nữ nhận được thư rác nói rằng cô đã trúng 3 triệu đô la: Việc tưởng chừng như vô lý này đã trở thành sự thật!

Chuyện lạ 02/03/2022 17:44

Laura Spears nói rằng cô sẽ kiểm tra thư rác của mình thường xuyên hơn, vì có khi những việc như thế này sẽ xảy ra thêm lần nữa

Mục  thư rác trong hộp thư điện tử có thể là một nơi vô cùng hỗn độn và chứa đầy những tin nhắn hứa hẹn sự giàu sang không kể xiết, nhưng thật đáng buồn là tất cả những thư rác đó lại quá viển vông, chỉ chực chờ người khác mắc bẫy.

Tuy nhiênviệc chọn lọc các tin nhắn rác lại giúp một phụ nữ người Mỹ có được may mắn chưa từng có.

Laura Spears không hề hay biết rằng có một email thông báo cô đã trúng giải xổ số 3 triệu đô la (2,5 triệu bảng Anh). Tuy nhiên email này lại bị phân loại vào mục thư rác của cô.

Laura, 55 tuổi - đến từ Quận Oakland ở Michigan đã mua một vé Mega Millions trên trang web Xổ số Michigan để rút thăm vào ngày 31 tháng 12 năm ngoái. Cô ghép năm con số để giành được 1 triệu đô la (740.000 bảng Anh) và nhân giải thưởng của mình với ba vì cô ấy đã trả tiền cho một "Megaplier" - một tính năng bổ sung tùy chọn trên vé số, cho phép người chơi trúng thưởng nhân với các hệ số 2,3, 4...

Người phụ nữ nhận được thư rác nói rằng cô đã trúng 3 triệu đô la: Việc tưởng chừng như vô lý này đã trở thành sự thật! - Ảnh 1

Laura giải thích: "Tôi thấy một quảng cáo trên Facebook nói rằng giải độc đắc Mega Millions đang tăng lên khá cao, vì vậy tôi đã đăng ký tài khoản và mua một vé. Vài ngày sau, khi tôi đang tìm kiếm một email bị thất lạc, tôi đã kiểm tra thư mục spam trong tài khoản email của mình. Đó là khi tôi nhìn thấy một email từ xổ số nói rằng tôi đã trúng giải. Tôi không thể tin được những gì mình đang đọc, vì vậy tôi đã đăng nhập vào tài khoản xổ số của mình để xác nhận tin nhắn trong email.”

"Tôi vẫn còn rất sốc vì tôi thực sự đã giành được 3 triệu đô la."

Laura đã khai nhận số tiền thắng cược của mình tại trụ sở xổ số vào tuần trước, nói rằng cô có kế hoạch chia sẻ số tiền này với gia đình và nghỉ hưu sớm.

Laura cho biết cô sẽ đảm bảo kiểm tra thư mục thư rác của mình thường xuyên hơn. "Tôi chắc chắn đã thêm Xổ số Michigan vào danh sách người gửi an toàn của mình đề phòng trường hợp tôi may mắn nhận được một email khác về một giải thưởng lớn", Laura chia sẻ.

Từ khóa:   MIchigan lottery giải xổ số Laura Spears đời sống hàng ngày

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