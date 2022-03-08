Chuyện tình kỳ lạ giữa người phụ nữ và chiếc máy bay đồ chơi: "Anh ấy là người tuyệt vời nhất"

Chuyện lạ 08/03/2022 11:22

Một người phụ nữ ở Hungary đã chia sẻ về cách cô ấy tìm thấy tình yêu với chiếc máy bay đồ chơi, chiếc máy bay mà cô ấy hiện đang ngủ chung giường và hôn nhau mỗi sáng và tối.

Sandra, 28 tuổi, đến từ Budapest, nói rằng chiếc máy bay phản lực đồ chơi là "người bạn đời tốt nhất mà cô ấy từng hẹn hò" sau khi ''anh ấy" trở thành cuộc sống tình yêu của cô ấy.

Cô gái người Hungary đã bị ám ảnh bởi máy bay từ khi mới ba tuổi và đã dành cả tuổi thiếu niên của mình mơ mộng về việc được làm việc với máy bay trong tương lai.

Chuyện tình kỳ lạ giữa người phụ nữ và chiếc máy bay đồ chơi: 'Anh ấy là người tuyệt vời nhất' - Ảnh 1

Năm 2021, cô cuối cùng cũng có được một công việc làm việc trong ngành hàng không được bao quanh bởi những thứ yêu thích của cô: máy bay.

Những người yêu cũ không có vấn đề gì với sở thích của Sandra đối với các vật thể kim loại bay nhưng cô ấy quyết định bắt đầu mối quan hệ viên mãn với một chiếc máy bay sau khi chia tay với bạn trai vào cuối năm ngoái. Mối tình lãng mạn bay bổng giữa Sandra và chiếc máy bay mà cô gọi là 'Luffancs' bắt đầu vào tháng 1 năm 2022 sau khi cô mua anh ta với giá 600 bảng Anh trên mạng.

Sandra nói: “Tôi không biết tại sao tôi yêu anh ấy, tôi chỉ yêu anh ấy. Anh ấy xinh đẹp và là tri kỷ của tôi. Anh ấy là điều đầu tiên tôi nhìn thấy vào buổi sáng và là điều cuối cùng khi tôi đi ngủ. Tôi sẽ không bao giờ có được tình yêu này nếu nó không xảy ra cùng với anh ấy.''

Chuyện tình kỳ lạ giữa người phụ nữ và chiếc máy bay đồ chơi: 'Anh ấy là người tuyệt vời nhất' - Ảnh 2

Mối quan hệ đạt đến một tầm cao mới sau một khoảng thời gian và Sandra nói rằng cô ấy đã yêu lần đầu tiên trong đời: "Chúng tôi âu yếm và hôn nhau suốt đêm và quan hệ tình dục. Tôi muốn làm mọi thứ với anh ấy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này với một người nào khác. Lần đầu tiên trong đời tôi được yêu đúng nghĩa."

"Tôi luôn thích máy bay, hơn người bình thường. Nó chưa bao giờ là vấn đề trong các mối quan hệ khác của tôi. Họ chưa nói gì và tôi cũng chưa bao giờ hỏi liệu họ nghĩ thế nào về chuyện tôi yêu những chiếc máy bay này. Bây giờ nếu tôi đi chơi xa vào cuối tuần, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ đưa anh ấy đi cùng. Anh ấy luôn ở đó bên cạnh tôi."

Công việc toàn thời gian của cô ở một sân bay luôn khiến Sandra đối mặt với sự cám dỗ của những chiếc máy bay khác. Nhưng tình yêu của cô ấy dành cho Luffancs rất sâu đậm và "những cảm xúc bên ngoài của anh ấy không bao giờ cho thấy anh ấy đang cảm thấy ghen tị với chiếc máy bay khác."

Sandra nói: “Tình yêu này là một điều đặc biệt và tôi sẽ không phá hỏng điều ấy. Tình yêu lớn của tôi là chiếc LX-UCV ở sân bay nhưng công việc là công việc. Những gì tôi làm với những chiếc máy bay khác tại nơi làm việc chỉ là chạm vào chúng và hôn mà thôi. Tôi cũng không chắc liệu mình có quay lại mối quan hệ giữa người với người hay không."

"Máy bay là người bạn đời đáng tin cậy hơn. Tôi biết tôi luôn có thể nói chuyện và chia sẻ mọi điều với anh ấy."

Kỳ lạ chuyện gia đình 4 người trở nên nổi tiếng vì chiều cao "bất thường" của họ

Kỳ lạ chuyện gia đình 4 người trở nên nổi tiếng vì chiều cao "bất thường" của họ

Vì chiều cao quá khổ mà nhà Golesworthy phải thay cửa và gương. Gia đình của Vikki có chiều cao tổng cộng là 7.26m, vì vậy họ thường phải vật lộn để tìm quần áo cho phù hợp và mất hàng giờ đồng hồ để tìm chiếc xe mà họ có thể cùng nhau sử dụng.

Xem thêm
Từ khóa:   cô gái yêu máy bay chuyện kỳ lạ chuyện khó tin

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 4 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 5 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 6 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người phụ nữ từ chối ly hôn, bỏ sự nghiệp để cùng chồng chống lại căn bệnh hiếm

Người phụ nữ từ chối ly hôn, bỏ sự nghiệp để cùng chồng chống lại căn bệnh hiếm