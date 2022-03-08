Chuyện tình kỳ lạ giữa người phụ nữ và chiếc máy bay đồ chơi: "Anh ấy là người tuyệt vời nhất"

Cô gái người Hungary đã bị ám ảnh bởi máy bay từ khi mới ba tuổi và đã dành cả tuổi thiếu niên của mình mơ mộng về việc được làm việc với máy bay trong tương lai.

Sandra, 28 tuổi, đến từ Budapest, nói rằng chiếc máy bay phản lực đồ chơi là "người bạn đời tốt nhất mà cô ấy từng hẹn hò" sau khi ''anh ấy" trở thành cuộc sống tình yêu của cô ấy.

Những người yêu cũ không có vấn đề gì với sở thích của Sandra đối với các vật thể kim loại bay nhưng cô ấy quyết định bắt đầu mối quan hệ viên mãn với một chiếc máy bay sau khi chia tay với bạn trai vào cuối năm ngoái. Mối tình lãng mạn bay bổng giữa Sandra và chiếc máy bay mà cô gọi là 'Luffancs' bắt đầu vào tháng 1 năm 2022 sau khi cô mua anh ta với giá 600 bảng Anh trên mạng.

Năm 2021, cô cuối cùng cũng có được một công việc làm việc trong ngành hàng không được bao quanh bởi những thứ yêu thích của cô: máy bay.

Sandra nói: “Tôi không biết tại sao tôi yêu anh ấy, tôi chỉ yêu anh ấy. Anh ấy xinh đẹp và là tri kỷ của tôi. Anh ấy là điều đầu tiên tôi nhìn thấy vào buổi sáng và là điều cuối cùng khi tôi đi ngủ. Tôi sẽ không bao giờ có được tình yêu này nếu nó không xảy ra cùng với anh ấy.''

Mối quan hệ đạt đến một tầm cao mới sau một khoảng thời gian và Sandra nói rằng cô ấy đã yêu lần đầu tiên trong đời: "Chúng tôi âu yếm và hôn nhau suốt đêm và quan hệ tình dục. Tôi muốn làm mọi thứ với anh ấy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này với một người nào khác. Lần đầu tiên trong đời tôi được yêu đúng nghĩa."

"Tôi luôn thích máy bay, hơn người bình thường. Nó chưa bao giờ là vấn đề trong các mối quan hệ khác của tôi. Họ chưa nói gì và tôi cũng chưa bao giờ hỏi liệu họ nghĩ thế nào về chuyện tôi yêu những chiếc máy bay này. Bây giờ nếu tôi đi chơi xa vào cuối tuần, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ đưa anh ấy đi cùng. Anh ấy luôn ở đó bên cạnh tôi."

Công việc toàn thời gian của cô ở một sân bay luôn khiến Sandra đối mặt với sự cám dỗ của những chiếc máy bay khác. Nhưng tình yêu của cô ấy dành cho Luffancs rất sâu đậm và "những cảm xúc bên ngoài của anh ấy không bao giờ cho thấy anh ấy đang cảm thấy ghen tị với chiếc máy bay khác."

Sandra nói: “Tình yêu này là một điều đặc biệt và tôi sẽ không phá hỏng điều ấy. Tình yêu lớn của tôi là chiếc LX-UCV ở sân bay nhưng công việc là công việc. Những gì tôi làm với những chiếc máy bay khác tại nơi làm việc chỉ là chạm vào chúng và hôn mà thôi. Tôi cũng không chắc liệu mình có quay lại mối quan hệ giữa người với người hay không."

"Máy bay là người bạn đời đáng tin cậy hơn. Tôi biết tôi luôn có thể nói chuyện và chia sẻ mọi điều với anh ấy."