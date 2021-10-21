Lưu ý cho người chơi xổ số trong mùa dịch Covid-19

Trước khi tìm hiểu về cách chơi xổ số để đảm bảo an toàn thì chúng ta cần trả lời câu hỏi trên. Như chúng ta đã thấy dù một số địa phương đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh thế nhưng nguy cơ bùng dịch trở lại vẫn còn. Bởi vậy dù nhiều tỉnh thành trên cả nước đã cho phép phát hành xổ số kiến thiết trở lại thế nhưng người chơi xổ số cũng cần hết sức lưu ý khi tham gia chơi và nhận

Xổ số kiến thiết từ trước đến nay luôn được biết đến là một trong những loại hình phổ biến, có sức hấp dẫn lớn với người chơi. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh căng thẳng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của loại hình này. Vậy trong bối cảnh như vậy, một người chơi xổ số kiến thiết chân chính sẽ cần phải chuẩn bị cho mình những gì để có thể vẫn chơi xổ số kiến thiết mà không ảnh hưởng đến bản thân và xã hội. Hôm nay Xổ Số KT sẽ chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm quý báu đó.

Những định hướng chơi xổ số kiến thiết để đảm bảo an toàn

Khi tham gia chơi xổ số kiến thiết vào thời điểm nhạy cảm này, người chơi cần phải lưu ý đến những vấn đề sau đây:

Khi đi mua xổ số cần chú ý tránh tiếp xúc nơi đông người, luôn đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn đúng cách để bảo vệ cho bản thân và những người xung quanh.

Không nên tụ tập để theo dõi kết quả xổ số: ở một số nơi việc theo dõi kết quả xổ số cùng nhau sẽ tạo ra niềm vui riêng. Thế nhưng hiện nay với quy định hạn chế tụ tập đông người thì những việc như ngồi xem trực tiếp xổ số miền Bắc một mình cũng không phải quá tệ.

một mình cũng không phải quá tệ. Đối với những ai vẫn muốn theo dõi kết quả xổ số cùng bạn bè thì việc sử dụng những nền tảng trực tuyến như zoom, meet sẽ là một phương án vô cùng hiệu quả, chỉ cần một chiếc laptop hay tivi có kết nối internet là bạn có thể cùng bạn bè mình theo dõi mọi thứ từ xổ số trực tiếp miền Bắc cho đến xổ số trực tiếp miền Trung rồi.

cho đến rồi. Với những ai trúng giải thưởng mùa dịch, hãy chú ý đến những nơi gần nhất để nhận thưởng. Ngoài ra nếu bạn trúng giải mà bản thân đang trong khu vực cách ly, đừng lo lắng quá vì bạn có thể ủy quyền cho người thân và họ hàng để nhận giải thay, hoặc liên hệ trực tiếp với ban tổ chức để được tư vấn cách nhận giải an toàn nhất.

Có nên bán và mua xổ số kiến thiết trong mùa này không?

Mặc dù xổ số đã được ban hành trở lại, thế nhưng vẫn còn rất nhiều người băn khoăn về việc có nên tiếp tục tạm ngừng chơi xổ số để đảm bảo an toàn không. Để trả lời cho câu hỏi này, mình sẽ chia ra làm hai ý chính sau:

Với những người trong khu vực vùng xanh và được nhà nước cho phép bán vé số trở lại thì các bạn có thể mua một vài tờ nếu có thể cân đối được tài chính cá nhân cũng như đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Điều này không chỉ giúp bạn thỏa mãn đam mê mà còn có thể đem lại lợi ích cho ngân sách của nhà nước trong thời điểm hiện tại.

Có nên nói không với xổ số trong thời điểm hiện tại?

Nhưng ngược lại, đối với những người đang trong khu cách ly, hoặc đang cách ly tại nhà thì lời khuyên của mình ở đây là bạn nên chờ đợi, trong thời gian chờ đợi đó bạn có thể bật tivi theo dõi kết quả xổ số kiến thiết tỉnh miền bắc hôm nay, hay theo dõi xổ số trực tiếp tỉnh miền bắc thông qua các trang mạng. Đây có thể sẽ là giải pháp hữu hiệu giúp bạn tạm thời quên đi tình trạng hiện tại của bản thân mình.

Trên đây là những chia sẻ của Xổ Số KT về cách thức chơi xổ số kiến thiết trong mùa dịch mà vẫn đảm bảo được an toàn cho bản thân. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho các tín đồ xổ số trong mùa covid này!