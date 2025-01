Vụ cháy nổ xuất phát từ cơ sở ép keo trên địa bàn xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 11/1, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ nổ bên trong công ty chuyên ép keo trên đường An Hạ, xã Phạm Văn Hai khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

Khoảng 9h cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn tại công ty. Một lúc sau một số công nhân từ bên trong công ty hốt hoảng chạy ra ngoài la hét kêu cứu. Mái tôn của công ty bị hất văng ra ngoài kèm theo khói bốc mù mịt.

Vụ cháy khiến 1 người chết và 1 người bị thương - Ảnh: PLO

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Cảnh sát PCCC&CNCHC, Công an huyện Bình Chánh huy động phương tiện và các các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận dập lửa. Cảnh sát phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn.

“Tiếng nổ lớn khiến khu vực rung chuyển. Tôi thấy một người bị thương được đưa ra ngoài”- một người dân thông tin.

Hiện trường được phong tỏa phục vụ công tác điều tra - Ảnh: Công an nhân dân

Đến chiều cùng ngày, một người tử vong bên trong công ty ép keo được lực lượng chức năng đưa ra ngoài. Gần 15 giờ công tác khám nghiệm hiện trường vụ nổ đã hoàn tất.

