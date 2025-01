Va chạm liên hoàn trên quốc lộ N2 qua Long An, 2 xe máy va chạm nhau sau đó một xe tiếp tục va chạm với xe ôtô tải lưu thông ngược chiều. Hậu quả, vợ chồng người đi xe máy tử vong

Theo báo Lao Động, ngày 25.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đã khám nghiệm hiện trường và điều tra một vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người xảy ra trên Quốc lộ N2 (xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h45 ngày 25.1, tại km 33+600 Quốc lộ N2 (thuộc địa bàn xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Lao Động.

Theo VietNamNet, khoảng 9h sáng ngày 25/1, người đàn ông tên P.P.Đ (60 tuổi, quê Đồng Tháp) chạy xe máy BKS 67H1.384.40 chở bà P.T.Kh (55 tuổi) lưu thông trên tuyến quốc lộ N2 theo hướng huyện Đức Hòa về miền Tây. Khi đến đoạn km 33+600m, ấp 4, xã Thạnh Lợi thì xảy ra va chạm với xe máy khác, lưu thông cùng chiều.

Vụ va chạm khiến xe máy do ông P. điều khiển ngã sang phần đường bên trái. Cùng lúc ô tô tải BKS 68H.009.25 chạy theo hướng ngược lại tông trúng, kéo lê xe máy một đoạn. Vụ việc khiến ông P. và bà Kh. tử vong tại chỗ.

Sau cú va chạm, người điều khiển xe môtô liên quan đến vụ va chạm đã rời khỏi hiện trường, còn ông P.P.Đ và bà P.T.K tử vong tại hiện trường.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Hôm nay, ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán 2025, người dân từ các tỉnh Đông Nam Bộ đổ về miền Tây theo tuyến quốc lộ N2 rất lớn; kết hợp với tai nạn giao thông này đã gây ùn ứ giao thông nghiêm trọng.

