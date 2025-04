Lời thú nhận và hối hận muộn màng của Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục sau khi bị khởi tố và bắt tạm giam

Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục tại thời điểm bị bắt. Ảnh: VTV.

Theo Bộ Công an, sau khi nhận được tin báo trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt được hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs quảng cáo sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an TPHCM và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh.

Qua đó, bước đầu, nhà chức trách cáo buộc sản phẩm Thực phẩm bổ sung Kera SuperGreens Gummies (tức kẹo Kera) là sản phẩm của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, do Công ty cổ phần Asia Life sản xuất là hàng giả.

Theo VietNamNet, sau khi bị khởi tố, áp dụng biện pháp tạm giam, Phạm Quang Linh (còn gọi là Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt) bày tỏ sự hối hận.

Quang Linh Vlogs gửi lời xin lỗi tới những người đã tin tưởng mình mua sản phẩm. Ảnh: VTV.

Bị can trình bày rằng đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình. “Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới những người đã tin tưởng mình mua sản phẩm”, Quang Linh Vlogs nói.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Thái Hằng (còn gọi là Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt) thừa nhận trách nhiệm vì kẹo rau củ Kera bán cho người tiêu dùng là sản phẩm đưa vào cơ thể khách hàng.

Trình bày tại cơ quan điều tra, Hằng Du Mục nói: "Nếu như ngày hôm đó, trong quá trình sản xuất, đội ngũ chúng tôi khắt khe và nghiêm khắc, rà soát thật là kỹ thì đã không có ngày hôm nay. Tôi xin nhận trách nhiệm của mình, đây là một sai lầm rất lớn”.

Ở một diễn biến khác, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với hoa hậu Thùy Tiên để xác minh làm rõ liên quan đến kẹo rau Kera.