Thương hiệu Quang Linh Vlogs sụp đổ sau scandal quảng cáo 'lố'

Như báo Dân Trí đưa tin trước đó, tối 4/4, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng Bộ Công an - xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án "Sản xuất hàng giả" xảy ra tại Công ty Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, hoạt động tại TPHCM và Đắk Lắk.

Thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, lệnh bắt giữ đã được phê chuẩn. Vụ án đang được mở rộng điều tra do nghi ngờ có thêm nhiều sai phạm trong hoạt động sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

Kết quả kiểm tra cho thấy sản phẩm không đạt hàm lượng chất xơ như công bố. Cả hai bị xử phạt hành chính 70 triệu đồng/người và buộc phải cải chính thông tin.

Hằng Du Mục và Quang Linh là thành viên trong hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt. Ảnh: Báo Dân Trí.

Tuy nhiên, mức phạt hành chính chỉ là khởi đầu, khi cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện các dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng hơn.

Trước khi vướng vòng lao lý, Quang Linh là một trong những hiện tượng mạng tích cực của giới trẻ Việt.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, Quang Linh Vlogs sinh năm 1997, tên đầy đủ là Phạm Quang Linh, nổi tiếng với vai trò YouTuber. Sau khi tốt nghiệp THPT vào năm 2016, anh quyết định rời quê hương Nghệ An xuất khẩu lao động tại Luanda, thủ đô của Angola.

Quang Linh Vlogs nhận được sự yêu thương từ mọi người bởi sự chân thực, giản dị và đậm chất nhân văn. Ảnh: Báo Dân Trí.

Anh có hơn 4 triệu người theo dõi trên kênh “Quang Linh Vlogs - cuộc sống ở châu Phi” nhờ những video chân thực về cuộc sống tại đất khách. Video của Quang Linh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi sự chân thực, giản dị và đậm chất nhân văn. Anh không chỉ giới thiệu cảnh sắc, văn hóa Angola mà còn chia sẻ những câu chuyện đời thường của người dân nơi đây.

Từ việc hỗ trợ xây nhà đến quà tặng cho trẻ em nghèo, Quang Linh cùng nhóm bạn, hay còn được gọi là “team châu Phi” - đã mang đến hình ảnh đẹp về khát vọng thiện nguyện xuyên lục địa. Thời điểm này, Quang Linh gây dựng hình ảnh gắn liền với tinh thần thiện nguyện, lan tỏa khát vọng đưa văn hóa, sự tử tế của người Việt đến nước bạn, được cộng đồng mạng yêu mến và ngưỡng mộ.

Không chỉ dừng lại ở nội dung YouTube, Quang Linh còn mở rộng hoạt động kinh doanh, phát trực tiếp bán hàng và thành lập các dự án từ thiện, kết hợp cùng những người nổi tiếng như Hằng Du Mục, Nguyễn Thúc Thùy Tiên để bán hàng. Anh có nguồn thu nhập không hề nhỏ từ những mô hình kinh doanh online.

Quang Linh Vlogs được hiệp thương cử làm Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: VTC News.

​Ngày 18/10/2024, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ X, Quang Linh Vlogs được hiệp thương cử làm Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trước khi bị bắt, Quang Linh Vlogs xây dựng hình ảnh đẹp về sự tử tế và trách nhiệm xã hội. Ban đầu, khán giả yêu quý Quang Linh không chỉ vì nội dung hấp dẫn mà còn do tính cách giản dị, chân thành.

Những buổi livestream của Quang Linh được nhận xét gần gũi, không màu mè. Team châu Phi, Hằng Du Mục… góp phần tạo nên sức hút cho các nền tảng mạng xã hội của Quang Linh nhờ sự phối hợp ăn ý.

Một trong những buổi livestream của Quang Linh và Hằng Du Mục. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Ánh hào quang của Quang Linh Vlogs bị che mờ bởi scandal liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera vào đầu năm 2025. Sản phẩm này được anh quảng cáo trong các buổi phát sóng trực tiếp bán hàng với những lời giới thiệu hấp dẫn, khẳng định kẹo có công dụng bổ sung chất dưỡng chất hỗ trợ sức khỏe.

Trong các buổi livestream bán hàng, anh cùng một số KOL khác tuyên bố "một viên kẹo có thể thay thế một đĩa rau", gây hiểu lầm về công dụng thực sự của sản phẩm. Điều này đã dẫn đến sự phản ứng mạnh mẽ từ phía công chúng và các cơ quan chức năng.

Sau khi sự việc bị phanh phui, Quang Linh Vlogs lên tiếng xin lỗi và thừa nhận sai sót trong việc truyền đạt thông tin sản phẩm. Anh tuyên bố dừng hoạt động livestream bán hàng trong một thời gian dài để tập trung vào các hoạt động cộng đồng và nhiệm vụ khác. Cùng với đó, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và xử phạt những cá nhân liên quan vì hành vi quảng cáo sai sự thật.

Quang Linh Vlog bị khởi tố vì liên quan đến hành vi sản xuất hàng giả nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), sản phẩm kẹo Kera đã vi phạm quy định quảng cáo khi cường hóa công dụng, gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm kẹo rau củ Kera cho thấy sản phẩm có chứa chất tạo ngọt Sorbitol (33,4g/100g) nhưng không ghi trên nhãn, vi phạm quy định về ghi nhãn thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Sở Y tế Đắk Lắk xử lý theo quy định pháp luật.

Trên trang fanpage 2,2 triệu người theo dõi, Quang Linh dừng cập nhật từ 8/3. Nhiều khán giả kêu gọi tẩy chay, các hoạt động kinh doanh của Quang Linh đều bị ảnh hưởng nặng nề.