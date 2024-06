Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh và Công an TP Quảng Ngãi đã triển khai lực lượng, bắt giữ đối tượng gây án đang ẩn náu tại vườn nhà ông T.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, tại cơ quan công an, nghi phạm Lê Đình Thiết (57 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khai nhận, do mâu thuẫn về đất đai với gia đình anh Lê Hồng Tài và sự việc diễn biến ngày càng sâu, mâu thuẫn âm ỉ trong thời gian dài nên quyết ra tay để... báo thù.

Từ ý định đó, Lê Đình Thiết bắt xe đò từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về Quảng Ngãi và tìm cách tiếp cận gia đình anh Tài. Qua quan sát nhận thấy bờ rào phía sau nhà chỉ cao hơn 1m và vắng người qua lại nên tìm cách lẻn vào.

Theo đó, trong đêm ngày 18/6, hung thủ mang theo dao thủ sẵn trong người, lợi dụng đêm tối trèo bờ rào lưới B40 phía sau nhà đi vào vườn sả ẩn nấp.

Đến sáng hôm sau phát hiện anh Tài mở cửa nhà thì ra tay sát hại cả gia đình.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đang nỗ lực cấp cứu, điều trị cho hai bệnh nhi - Ảnh: Báo Giao Thông

Tại cơ quan công an, ngoài khai giết vợ chồng anh Tài để báo thù thì nghi phạm Lê Đình Thiết còn thừa nhận, trước đó giữa y và cha anh Tài có mâu thuẫn do tranh chấp đất đai do ông bà để lại.

Do sự việc kéo dài và hai bên không giải quyết được, trong khi y ở tận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nên mâu thuẫn ngày càng lớn. Hàng chục năm qua, cha anh Tài làm nhà sinh sống trên mảnh đất này. Cách đây 3 năm mẹ anh Tài qua đời, năm 2023 cha anh Tài cũng đã mất. Mối thù về mảnh đất được Thiết chuyển từ đời cha sang đời con. Cứ thế, hung thủ nung nấu ý định giết chết vợ chồng anh Tài và tìm cách ra tay sát hại.

Mảnh đất vườn nhà anh Tài, nơi xảy ra tranh chấp dẫn đến án mạng kinh hoàng - Ảnh: Báo Giao Thông

Ngay sau sự việc xảy ra, lực lượng chức năng và người dân tiếp cận hiện trường đưa hai cháu nhỏ con anh Tài đến bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Đồng thời, vây bắt hung thủ khi y đang lẩn trốn trong vườn nhà anh Tài.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật.