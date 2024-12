Ngày 23/12, Công an phường Bình Hòa, TP Thuận An (Bình Dương), đang củng cố hồ sơ, xử lý một người đàn ông có hành vi bạo hành con gái riêng của vợ gây thương tích.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 23/12, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một bé gái với nhiều vết thương trên khắp cơ thể. Vụ việc đã gây phẫn nộ trên cộng đồng mạng. Nhiều người đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm thủ phạm đã bạo hành bé gái.

Cơ thể bé gái có nhiều vết thương do bị đánh - Ảnh: Báo Tiền Phong

Vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Bình Hòa (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương). Hiện tại, Công an địa phương đang củng cố hồ sơ để xử lý người đàn ông có hành vi bạo hành bé gái gây thương tích nói trên.

Cụ thể, vào ngày 22/12, Công an phường Bình Hòa nhận được tin báo có người đánh đập trẻ em tại khu nhà trọ ở tổ 12A, khu phố Đồng An 3 nên cử cán bộ đến xác minh.

Tại đây, công an xác định người bị đánh là bé gái 10 tuổi đang học lớp 4, trường Tiểu học Bình Hòa. Bé bị rách môi, nhiều vết thương ở tay, lưng, vai,... được mẹ đưa đến cơ sở y tế thăm khám. Nghi can đánh bé gái được xác định là cha dượng. Người đàn ông này đã được công an đưa về trụ sở làm việc.

Cơ thể bé gái đầy thương tích - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại cơ quan công an, người đàn ông khai do bé gái không trông em, để em bò ra khỏi phòng trọ nên đã bực tức đánh bé. Sau khi lấy lời khai người cha dượng và làm việc với mẹ của bé gái, công an đã cho người đàn ông ra về.

Người dân trong khu nhà trọ kể trên cho biết, bé gái ở cùng với mẹ ruột, cha dượng và một em gái hơn 1 tuổi. Bé gái bị đánh nhiều lần. Đỉnh điểm là vào ngày 22/12, bé gái bị cha dượng đánh đập dã man nên người dân bức xúc trình báo công an.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, Ban điều hành khu phố Đồng An 3 đã thông báo đến các tổ trưởng về việc bé gái 10 tuổi bị đánh và công an đã làm việc với người cha dượng để xử lý theo quy định.

