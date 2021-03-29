Lợi ích, dinh dưỡng của cải thìa có thể bạn chưa biết

Đời sống 29/03/2021 14:20

Cải thìa là một trong những loại rau mang đến nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Hãy cùng tìm hiểu lợi ích, dinh dưỡng của cải thìa đối với sức khỏe ngay sau đây bạn nhé!

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Cải thìa được biết đến là loại rau khá phổ biến và thường có mặt trong bữa cơm của gia đình Việt. Cải thìa rất dễ ăn và có thể chế biến thành đa dạng món ăn tốt cho sức khỏe. Một trong những đặc điểm nổi bật của loại rau này là chứa nhiều dưỡng chất nhưng lại cung cấp ít calo, đặc biệt tốt cho người đang giảm cân. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về lợi ích, dinh dưỡng của cải thìa đối với sức khỏe.

Lợi ích, dinh dưỡng của cải thìa đối với sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng của rau cải thìa

Carbohydrate

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một chén cải ngọt sống thái nhỏ có chứa 1,5 gam carbohydrate và rau cải thìa cung cấp cho cơ thể 0,7 gam chất xơ, được cho là ít hơn 1 gam đường tự nhiên.

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Lợi ích, dinh dưỡng của cải thìa đối với sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet 

Tương tự như các loại rau không chứa tinh bột khác, chỉ số đường huyết của cải thìa không thể được xác định bằng các quy trình tiêu chuẩn. Tuy nhiên, ăn rau cải thìa được cho là không ảnh hưởng nhiều đến đường máu. Đối với 1 cốc rau cải thìa sống, chỉ số đường huyết (GI) là 1, nên không gây ảnh hưởng đến đường huyết.

Chất béo

Cũng giống như các loại rau khác, rau cải thìa chứa một lượng chất béo đáng kể và là loại chất béo cần thiết cho cơ thể. Rau cải thìa có chứa một lượng nhỏ protein, khoảng 1 gam trên 1 khẩu phần ăn.

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Rau cải thìa chứa một lượng chất béo đáng kể và là loại chất béo cần thiết cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet 

Vitamin và các khoáng chất

Rau cải thìa là nguồn thực phẩm tuyệt vời giúp cung cấp hàm lượng vitamin C, vitamin K, vitamin A và beta-carotene cho cơ thể. Ngoài ra cải thìa còn cung cấp canxi và vitamin B6.

Bên cạnh đó, rau cải thìa cũng có chứa lượng lớn các vitamin và khoáng chất khác như: phốt pho, selen, kẽm, natri, đồng, mangan, niacin và choline.

Rau cải thìa là thực phẩm đứng vị trí số 6 có chỉ số mật độ dưỡng chất tổng hợp (ANDI) cho trái cây và rau quả. Các tỷ lệ chỉ số thực phẩm không chỉ dựa trên hàm lượng khoáng chất, vitamin mà còn có thành phần phytochemical và khả năng chống oxy hóa.

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Rau cải thìa chứa lượng lớn các vitamin và khoáng chất - Ảnh minh họa: Internet 

Lợi ích của cải thìa đối với sức khỏe

Rau cải thìa cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Các chất dinh dưỡng trong cải thìa có thể bảo vệ cơ thể khỏi một số nguy hại về sức khỏe như:

Chống ung thư

Cải thìa được biết đến là một loại rau cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quý giá và có đặc tính chống ung thư nhất định.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn nhiều rau cải thìa sẽ giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư phổi, ruột kết và tuyến tiền liệt. Trong cải thìa có chứa chất folate đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất và sửa chữa DNA. Vì vậy, cải thìa có thể giúp ngăn chặn ung thư hình thành do đột biến trong DNA.

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Ăn nhiều rau cải thìa sẽ giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư phổi, ruột kết và tuyến tiền liệt - Ảnh minh họa: Internet 

Bên cạnh đó, trong cải thìa còn chứa hàm lượng vitamin C, vitamin E và beta-carotene dồi dào tốt cho sức khỏe. Đây được xem là những chất dinh dưỡng có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp cơ thể chống lại tác hại của các gốc tự do.

Huyết áp

Kali, canxi và magiê đều có rất nhiều trong rau cải thìa. Chúng có thể giúp hạ huyết áp một cách tự nhiên. 

Sức khỏe của xương

Sắt, magie, phốt pho, canxi, kẽm và vitamin K trong cải thìa có tác dụng phát triển và duy trì cấu trúc cũng như sức mạnh của xương. Sắt và kẽm đóng vai trò rất quan trọng trong việc sản xuất và kích thích tăng trưởng collagen. Phốt pho và canxi đều có vai trò quan trọng trong cấu trúc xương. Tuy nhiên, sự phát triển của xương thích hợp cần có sự cân bằng  giữa hai chất dinh dưỡng này. Một chế độ ăn uống có quá nhiều phốt pho nhưng không đủ canxi sẽ dẫn đến mất xương.

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Sắt, magie, phốt pho, canxi, kẽm và vitamin K trong cải thìa có tác dụng phát triển và duy trì cấu trúc xương - Ảnh minh họa: Internet 

Vitamin K trong cải thìa có tác dụng duy trì sự cân bằng của canxi trong xương, có nghĩa là nó có thể giúp giảm nguy cơ bị loãng xương hay gãy xương.

Sức khỏe tim mạch

Hàm lượng vitamin C, folate, kali và vitamin B6 của cải thìa rất tốt trong việc duy trì một trái tim khỏe mạnh. Nghiên cứu Kiểm tra Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia đã cho thấy rằng, những người không tiêu thụ đủ kali sẽ có nguy cơ mắc các liên quan đến bệnh tim mạch cao hơn.

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Ăn nhiều cải thìa tốt cho sức khỏe tim mạch - Ảnh minh họa: Internet 

Vitamin B6 và folate có tác dụng ngăn chặn sự tích tụ của một hợp chất được gọi là homocysteine. Homocysteine ​​dư thừa sẽ làm hỏng các mạch máu và dẫn đến hình thành nhiều vấn đề liên quan đến tim mạch.

Hy vọng qua những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp bạn biết được rõ hơn về lợi ích, dinh dưỡng của cải thìa đối với sức khỏe. Mong rằng bài viết hữu ích với bạn đọc.

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