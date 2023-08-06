Lịch tựu trường năm học mới 2023-2024 của học sinh cả nước

Đời sống 06/08/2023 14:11

Thời gian tựu trường của các trường đều tuân thủ khung kế hoạch thời gian năm học của Bộ GD&ĐT, đó là đón học sinh trước ngày khai giảng 1 tuần (từ ngày 28 đến ngày 30/8), riêng đối với học sinh lớp 1 tựu trường trước khai giảng 2 tuần, vào ngày 22/8.

Theo thông tin từ VietNamNet, bộ GD-ĐT đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 – 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX. Cụ thể, học sinh sẽ tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần. 

Các trường tổ chức ngày khai giảng vào 5/9. Kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15/1/2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25/5/2024 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2024.

Cũng theo Bộ GD-ĐT, việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2024. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2024. Việc thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi cấp quốc gia theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Lịch tựu trường năm học mới 2023-2024 của học sinh cả nước - Ảnh 1
Học sinh tiểu học - Ảnh: VietNamNet

Kể từ năm học 2021-2022 học sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên sẽ được nghỉ hè trọn vẹn 3 tháng hè từ tháng 6 đến tháng 8. Các trường học trên toàn quốc tổ chức khai giảng ngày 5/9. Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

Tuy nhiên tại nhiều địa phương, thời gian tựu trường năm học thường diễn ra sớm hơn khoảng 1-2 tuần so với thời gian khai giảng. Đây là thời gian để học sinh đầu cấp làm quen với năm học cũng như ổn định đầu năm học. Hiện tại các địa phương đang nước rút tuyển sinh đầu cấp.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, thành phố Hà Nội thông báo lịch học sinh tựu trường vào ngày 29/8, trước khai giảng năm học mới 1 tuần. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường vào ngày 22/8, trước khai giảng 2 tuần.

Lịch tựu trường năm học mới 2023-2024 của học sinh cả nước - Ảnh 2
Nhiều trường học đã tổ chức cho học sinh đầu cấp tựu trường sớm - Ảnh: Báo Sức khỏe và đời sống

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố. Theo đó, toàn bộ học sinh các cấp sẽ quay trở lại trường vào ngày 28/8, khai giảng ngày 5/9, riêng học sinh lớp 1 vào ngày 21/8. Thời gian kết thúc học kỳ 1 là 13/1/2024, kết thúc chương trình học kỳ 2 là 25/5/2024, bế giảng năm học trong khoảng thời gian từ 26-31/5/2023.

Ngoài ra, thời gian hoàn thành việc tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trước ngày 31/7/2024, hoàn thành xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2024. Học sinh được nghỉ tết âm lịch 14 ngày (từ ngày 5/2-18/2 dương lịch) nhiều hơn các năm trở lại đây.

 

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