Chính phủ yêu cầu hoàn thiện sửa dự thảo nghị định, không tăng học phí năm học mới 2023-2024

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn thiện dự thảo sửa đổi nghị định 81 theo hướng không tăng học phí năm học mới 2023-2024.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm, không tăng học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Theo đó, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ GD-ĐT khẩn trương tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, thống nhất với các bộ có liên quan để hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện sửa dự thảo nghị định theo hướng không tăng học phí - Ảnh: Báo Thanh Niên Việc sửa nghị định theo hướng quy định rõ một số điều khoản về việc chưa triển khai, chưa áp dụng lộ trình cơ chế thu, quản lý học phí quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP và không tăng học phí năm học 2023 - 2024, trình Chính phủ trước ngày 8/8. Đồng thời, Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất bổ sung vào chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nội dung xây dựng, ban hành nghị định thay thế Nghị định số 81, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2023.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2023 tại Hà Nội - Ảnh: Báo Dân Trí Theo thông tin từ báo Dân Trí, trước đó, từ trung tuần tháng 7, hàng loạt tỉnh thành trên cả nước đã thông qua mức học phí mới năm học 2023-2024 căn cứ trên khung học phí quy định tại Nghị định 81. Trong số này có Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Nam Định, Bình Thuận, Long An... Mức học phí mới của các tỉnh thành trung bình tăng từ 2-5 lần mức thu của năm học 2022-2023. Trong đề án tuyển sinh năm học 2023-2024, nhiều trường đại học cũng đưa ra mức học phí tăng mạnh theo mức trần học phí mới được quy định đối với các trường đại học công lập chưa tự chủ là 1.410.000-2.760.000 đồng/tháng, gấp đôi mức học phí cũ là 980.000-1.430.000 đồng/tháng. Các trường đại học tự chủ được thu tối đa gấp 2-2,5 lần mức trên.

Học sinh được tựu trường sớm nhất trước khai giảng 1 tuần Thời gian tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng theo khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024.

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