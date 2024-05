Theo cáo phó, lễ truy điệu được tổ chức vào chiều cùng ngày, gia đình sẽ đưa linh cữu cháu H. về an táng tại nghĩa trang quê nhà ở Nam Định.

Cái chết quá đau đớn và đột ngột của đứa trẻ 5 tuổi trong ngày tổng kết năm học khiến không ai có thể cầm được nước mắt - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 30/5, Cơ quan CSĐT – Công an TP Thái Bình cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phương Quỳnh Anh (SN 1986, ở TP Thái Bình), nhân viên đưa đón học sinh Trường Mầm non Hồng Nhung 2) để điều tra về tội “Vô ý làm chết người”, quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện KSND đồng cấp phê chuẩn.

Chiếc ô tô đưa đón học sinh, nơi phát hiện bé trai 5 tuổi bị bỏ quên - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cụ thể, vào trưa cùng ngày, Công an TP Thái Bình thông tin với báo chí, các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an TP Thái Bình đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm tử thi cháu T.G.H (5 tuổi, trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), học sinh Trường Mầm non Hồng Nhung 2 bị bỏ quên trên ô tô đưa đón của nhà trường.

Bước đầu, cảnh sát nhận định, cháu bé ở trên ô tô đưa đón của nhà trường trong thời gian dài, thời tiết nắng nóng, sức lực cháu suy kiệt, kết hợp với không gian hẹp do đó cảnh sát nhận định cháu bé bị suy hô hấp.