Làng ven đô tiễn đưa 5 anh em đuối nước, tiếc thương cho ước mơ con trẻ mãi mãi dở dang

Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Sáu (66 tuổi) - ông nội của hai em ruột Nguyễn Trung Trực (11 tuổi) và Nguyễn Thiện Nhân (5 tuổi), sáng 15/10, hai đứa trẻ xin phép ông sang nhà cậu ruột Nguyễn Văn Sứng (13 tuổi) chơi. Sau khi rủ thêm hai người anh họ là Nguyễn Văn Thêm (9 tuổi) và Nguyễn Minh Hợp (13 tuồi), đám trẻ hò nhau ra sông Cà Lồ câu cá.

Buổi đi câu cuối cùng của 5 anh em họ

Con sông này tuy sâu nhưng nước chảy không xiết, người dân trong làng vẫn thường ra tắm giặt. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, trẻ con không được phép chơi gần bến sông. Những ngày mưa lũ, nước sông dâng cao, 5 anh em rủ nhau đi câu cá.

Trưa cùng ngày, khi đang giăng lưới thả câu dọc sông thì anh Nguyễn Văn Tích bất ngờ phát hiện chiếc cần câu nổi gần bờ cùng một đôi dép trẻ con. Nghĩ đứa trẻ trong làng nào để quên, anh tiến lại gần kéo lên.

“Nhấc phát đầu tôi tưởng là cần mắc vào đâu đó vì thấy hơi nặng. Lấy đà nhấc lần hai thì tá hỏa phát hiện xác cháu Thêm nổi lên” , anh Tích nhớ lại giây phút bàng hoàng khi chia sẻ với PV VNExpress.

Cố gắng trấn tĩnh, anh Tích đưa Thêm vào bờ sơ cứu. Phát hiện em Thêm đã tử vong, anh chạy đi hô hoán dân làng đến cứu giúp.

Đến nơi, thanh niên trong làng nhảy xuống sông chỗ chiếc cần câu nổi lên mò tìm thì đau lòng phát hiện thêm thi thể em Trực, em Nhân cùng một chiếc xe đạp. Cách đó không xa, thi thể em Sứng, em Hợp cũng được vớt lên.

Chỉ trong một buổi trưa, ông Sáu đau đớn nhận tin đứa cháu ngoại Nguyễn Văn Thêm bị đuối nước, sau đó, 2 đứa cháu nội cũng ra đi.

Ông Sáu đau xót: "Các cháu còn nhỏ, bố mẹ đi làm nên tôi đưa đón 2 đứa đi học. Ngày nào tôi cũng dặn các cháu không được ra sông tắm, câu cá, vì thời gian này mưa nhiều, nước sông dâng cao. Thật không ngờ chỉ trong buổi sáng 5 đứa trẻ thơ dại đều đi mất”.

“Thời điểm 5 cháu gặp nạn từ khoảng 10h đến 13h chiều, dân làng đi làm lo cơm nước nên không ai cứu được. Mọi người trong nhà cũng không biết vì sao các cháu lại ra sông câu cá vì các cháu toàn chơi ở nhà”.

Theo Vietnamnet, cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn nhận định cái chết của 5 em nhỏ đều do đuối nước nên tiến hành bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Uớc mơ dở dang theo các em về đất

Năm anh em từ bé sống bên nhau, lớn lên cùng nhau và giờ cùng về với đất mẹ. Năm ngôi mộ nằm cạnh nhau chất đầy những vòng hoa trắng. Tiếng khóc thương của cha mẹ, người thân vẫn còn dai dẳng, đau xót khi những đứa con, đứa cháu chăm ngoan chưa kịp thực hiện những ước mơ.

Trong căn nhà nghi ngút khói nhang, anh Nguyễn Văn Tuân (35 tuổi), ngồi gục bên di ảnh hai cậu con trai Trực và Nhân, khóc nghẹn. Không chịu nổi cú sốc, vợ anh ngất xỉu liên tục, nằm bẹp bên giường.

Anh Tuân cho biết các con mình rất ngoan và thông minh. Thực là anh cả nên mới lớp 6 đã biết đỡ đần bố mẹ, chăm em, lo cơm nước trong nhà. Nhân, em trai lém lỉnh vẫn được mọi người trong xóm yêu mến.

“Thực có ước mơ trở thành công an, Nhân ước mơ trở thành họa sĩ, ước mơ của hai con mãi mãi khép lại, hai con mất, vợ chồng tôi chỉ muốn chết theo các con”, anh Tuân đau xót khi nói về nỗi đau quá lớn của gia đình.

Cách đó vài căn nhà, gia đình ông Nguyễn Văn Xê cũng vọng tiếng kêu gào thảm thiết trước sự ra đi của Sứng, đứa con trai duy nhất trong gia đình 6 chị em gái.

Ở tuổi 40, cha mẹ Sứng đã cố gắng để sinh thêm đứa con trai “nối dõi tông đường”. Ông Nguyễn Văn Hồi (63 tuổi, bác ruột cháu Sứng) chia sẻ, tuy là con trai duy nhất trong nhà nhưng em rất ngoan. Là học sinh trong lớp chọn của Trường THCS Việt Long, 8 năm liền Sứng là học sinh giỏi. Em ước mơ học hành thành tài để sau có thể đỡ đần mẹ cha.

Làng ven đô Lương Phúc chỉ vẻn vẹn 100 hộ dân sinh sống yên bình bên sông, chưa bao giờ chứng kiến cảnh tai nạn chết đuối thương tâm, đau xót như lần này. Năm anh em họ đã mãi mãi ra đi cùng nhừng ước mơ dang dở, để lại nỗi đau đớt tột cùng trong những ngôi nhà mất cháu, mất con.

Một lần nữa, tai nạn sông nước tại các tỉnh đồng bằng Bắc bộ đã đến hồi báo động. Trong những ngày các em học sinh được nghỉ học, nhiều gia đình nên đặc biệt cẩn thận, chú ý trong việc nhắc nhở con em không chơi ở bến sông cũng như các hoạt động câu cá nguy hiểm khi nước dâng cao vào mùa lũ.