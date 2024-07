Hiện lực lượng chức năng đang xác định danh tính của nạn nhân và thông báo người nhà đến nhận thi thể.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong: Sự việc xảy ra vào rạng sáng 15/7, những người dân đi tập thể dục tại hai bên bờ sông Kỳ Cùng phát hiện một người đàn ông nhảy cầu Đông Kinh xuống sông Kỳ Cùng nên đã báo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lạng Sơn.

Lực lượng chức năng đã huy động cán bộ, chiến sĩ và nhiều trang thiết bị, phương tiện đến hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ. Đến khoảng 10 giờ 10 phút cùng ngày đã tìm thấy thi thể người nhảy cầu. Nạn nhân mặc bộ quần áo màu đen, trước ngực có hình xăm.

Thi thể được đưa lên bờ (Ảnh: Tiền Phong)

Hiện lực lượng chức năng đang xác định danh tính, thông tin để thông báo cho người nhà nạn nhân và điều tra nguyên nhân sự việc.

Theo thông tin từ báo PLO, sáng nay tại sông Hồng cũng vừa tìm thấy 1 thi thể thanh niên: Nguồn tin của PLO sáng 15-7 cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên để lại ô tô trên cầu Phong Châu rồi nhảy xuống sông Hồng.

Thi thể người này được tìm thấy trên sông Hồng, thuộc địa phận TP Việt Trì, sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Vụ việc nam thanh niên nhảy sông Hồng xảy ra trưa 2-7. Lúc đó, người dân phát hiện một người thanh niên mặc áo đen bỏ lại ô tô trên cầu Phong Châu rồi nhảy xuống sông Hồng.

Khi phát hiện người này trèo qua lan can cầu, người dân đã khuyên can nhưng không thành công. Tiến hành xác minh vụ việc, Công an huyện Lâm Thao làm rõ người nhảy cầu là anh THH (32 tuổi, ngụ TP Việt Trì) và phát thông báo truy tìm.

