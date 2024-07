Nạn nhân được bà con xung quanh đưa xuống và cho nằm trên nền đất để cứu chữa. Qua kiểm tra, nhiều người tá hoả vì đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động: Đến khoảng 5h ngày 15.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết, Bình Thuận hoàn tất trưng cầu khám nghiệm tử thi nam nhân viên đoàn lô tô để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Vào khoảng 2h30 cùng ngày, những người trong đoàn lô tô phát hiện N.T.P (sinh năm 2001, ngụ Cần Thơ) trong tư thế treo cổ dưới tán cây gần nơi đoàn lô tô đang tạm trú thuộc phường Phú Hài, TP Phan Thiết, Bình Thuận. Nạn nhân được đưa xuống đất, qua kiểm tra, đã tử vong.

Nơi làm việc của nạn nhân (Ảnh: Lao Động)

Sự việc được trình báo công an địa phương và ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Thiết đã đến hiện trường khám nghiệm. Đồng thời Công an TP. Phan Thiết cũng trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ...

