Những vụ tai nạn này xảy ra để lại thiệt hại nặng nề về người và của, gây ra nỗi đau mất mát cho nhiều gia đình. Qua đây chúng ta cũng thấy được rằng kỹ năng dừng đèn đỏ của người dân còn rất là “yếu” nên không kịp ứng biến khi có phương tiện khác từ đường sau bất ngờ lao đến. Chính vì vậy, để có thể bảo vệ bản thân, giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy ra sau vụ tai nạn, người dân cần trang bị thêm cho mình những kỹ năng dừng đèn đỏ an toàn sau đây:

Dạo gần đây, trên địa bàn TP.HCM và các vùng lân cận liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn liên quan đến việc thiếu kỹ năng dừng đèn đỏ an toàn. Vụ tai nạn gây chấn động và thương tâm nhất xảy ra vào ngày 2/1 tại tỉnh Long An, một xe container đã tông vào đoàn người đang dừng đèn đỏ, khiến 6 người chết, nhiều người khác bị thương. Sau đó là vào ngày 5/1, lại có thêm một vụ tai nạn nữa cũng liên quan đến việc dừng đèn đỏ tại tỉnh Bình Dương, vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô tải khiến 6 người ngồi trên ô tô bị thương nặng, trong đó một người bị văng ra khỏi xe đứt lìa bàn chân.

+ Người tham gia giao thông cần chạm phanh nhiều lần để đèn phanh sáng giật liên tục, báo hiệu cho xe phía sau biết mình đã dừng.

+ Luôn quan sát qua gương chiếu hậu để chắc chắn rằng dòng người giao thông phía sau cũng đang giảm tốc độ.

+ Nếu muốn dừng khi đèn chuyển vàng thì phải thật cẩn thận, chú ý quan sát phía sau. Nên chạy theo dòng người nếu nhận thấy có bất ổn phía sau, nhất là khi các phương tiện giao thông chưa giảm tốc.

Quan sát đường sau bằng gương chiếu hậu khi dừng đèn đỏ

+ Khi đã dừng đèn đỏ hẳn thì cũng hãy luôn trong tư thế sẵn sàng vọt ga chạy tiếp nếu nhìn qua gương chiếu hậu thấy vùng không gian xung quanh xuất hiện những chiếc xe vẫn duy trì tốc độ cao hay đổi làn liên tục. Lúc này, người tham gia giao thông tuyệt đối không trả về số mo (N), giữ tay côn (nếu có) hoặc duy trì chân trái trên cần số để sẵn sàng di chuyển bất cứ lúc nào.

+ Nếu được người tham gia giao thông nên dừng xe ở một trong hai bên làn đường, tránh vùng trung tâm, để giảm bớt tỉ lệ nguy hiểm.

+Khi đang rẽ trái người tham gia giao thông cần chú ý cả xe đi ngược chiều và xe phía sau, đồng thời quan sát ở bên phải làn đường chờ cho tới khi dòng xe phía sau thực sự an toàn thì mới điều khiển phương tiện giao thông rẽ trái, khi rẽ phải cũng tương tự.

Ngoài những kỹ năng trên, khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông trên đường, người dân cũng cần phải lưu ý:

+ Trước khi tham gia giao thông, kiểm tra đèn pha, đèn tín hiệu, phanh, lau sạch gương chiếu hậu, tập thói quen quan sát qua gương, tạo điều có phản xạ để kịp thời ứng biến với tình huống bất ngờ xảy ra.

+ Chỉ lái xe khi ở trạng thái tỉnh táo. Tuyệt đối khi trong người đã có chất cồn, uống quá nhiều rượu bia, hay sử dụng các chất kích thích thì không nên tham gia giao thông.

Nếu được người tham gia giao thông nên dừng ở một trong 2 bên làn đường

+ Đối với nữ giới việc đi giày cao gót hay giày có quai đều cần phải được đặc biệt lưu tâm. Bởi không ít trường hợp xảy ra tai nạn do nữ giới gây ra vì bị kẹt gót giày.

+ Phương tiện tham gia giao thông cũng cần được bảo trì thường xuyên, thay thế ngay khi hết hạn để các bộ phận của xe làm việc hiệu quả, không gây ra hậu quả đáng tiếc khi đang lưu thông trên đường.

Hy vọng với những kỹ năng dừng đèn đỏ kể trên, mỗi người chúng ta sẽ biết cách bảo vệ bản thân tốt hơn mỗi khi ra đường.