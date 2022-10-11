Kỷ lục hành trình bằng xe máy đi qua các biểu tượng TP.HCM

Hành trình bằng xe máy đi qua các biểu tượng của TP.HCM có số lượng người trung & cao niên tham gia đông nhất Việt Nam, vừa được xác lập kỷ lục trong sáng 9/10.

Sự kiện có sự tham gia của đông đảo người trưởng thành Việt, đại diện các ban, ngành địa phương, tổ chức người cao tuổi cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ Kim Xuân, nghệ sĩ Trung Dân, gia đình ca sĩ Hoàng Bách,…

Sự kiện có số người trung và cao niên tham gia đông nhất Việt Nam

“Chuyến Đi Của Thanh Xuân” là tên gọi của hành trình này, tạo điều kiện để người cao tuổi đi qua các địa điểm văn hóa, lịch sử quan trọng của TP.HCM, đồng thời kết nối, giao lưu và chụp ảnh lưu niệm cùng đồng đội, bạn bè,…

Chuyến đi này được xác lập là “Hành trình đi qua các biểu tượng của Sài Gòn cùng số lượng người cao tuổi đông nhất tại Việt Nam”

Sự kiện do Värna - Nutifood tổ chức sáng nay quy tụ hơn 280 người trưởng thành trên 100 xe máy, 50 xe đạp và 30 xe mô tô. Hành trình xuất phát từ phố đi bộ Nguyễn Huệ, đi qua Cầu Thủ Thiêm 1 & 2, Thảo Cầm Viên, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Nhà Văn hóa Thanh niên, Hồ Con Rùa, Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, Chợ Bến Thành, Công viên Tao Đàn, Nhà hát Thành phố.

Vào ngày 16/10 tới đây, chuyến hành trình của Värna cũng sẽ đến với thủ đô Hà Nội.

Xung quanh câu chuyện người bố ôm con đỏ hỏn về quê vì vợ bỏ đi: Xuất hiện thông tin trái chiều về hoàn cảnh mẹ cháu bé Mới đây, câu chuyện người bố ôm con 15 ngày tuổi về quê vì vợ bỏ đi khiến nhiều người xúc động, thương cho hoàn cảnh "gà trống nuôi con". Tuy nhiên sự tình câu chuyện phía sau không đơn giản mà chứa đựng nhiều uẩn khúc.

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