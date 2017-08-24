Kinh hãi: Bé gái 18 tháng tuổi suýt mất mạng vì nuốt kim băng vào bụng

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, bé Nguyễn Lê Hoàng V. (18 tháng tuổi, ngụ tại Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn) nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở và buồn nôn.

Theo thông tin trên ĐS&PL, chiều 23/8 vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết đã gắp thành công cây kim băng đang mở, mắc ngang thực quản của bé gái 18 tháng tuổi.

Trao đổi với PV ĐS&PL, mẹ bé V. cho biết trong lúc chơi với cô ruột, nhân lúc cô không để ý, bé đã lấy cây kim băng đang gài trên áo nuốt vào bụng. Sau đó, bé gái đau họng dữ dội nên người nhà lập tức đưa vào bệnh viện kiểm tra.

Nghe tường thuật từ người nhà bệnh nhi, các bác sĩ tiến hành chụp X-quang. Ai nấy đều kinh hãi khi thấy cây kim băng đang mở trong thực quản bé gái, đầu nhọn hướng lên trên. Bé V. được bác sĩ Nguyễn Thành Phương, Trưởng khoa tai mũi họng tiến hành nội soi họng gắp lấy cây kim băng ra ngoài.

Sau khi thực hiện thủ thuật, bé V. đã bình phục và không còn buồn nôn hay khó thở. Bác sĩ Phương rất ngạc nhiên trước trường hợp hy hữu này. Dị vật là một cây kim băng đang mở nên việc lấy ra rất khó khăn.

Trước đây, sự việc hy hữu khác cũng từng xảy ra: Một bé gái 19 tháng bị đóng đinh vào đầu khi sang nhà hàng xóm chơi. Bệnh nhi là bé L. (19 tháng tuổi, ngụ tại Bình Dương).

Theo người thân bệnh nhi, trước khi sự việc xảy ra, gia đình có cho cháu sang nhà hàng xóm chơi với một bé trai 5 tuổi. Khi đưa con về, mẹ bé thấy con quấy khóc dữ dội, kiểm tra thì phát hiện trên đầu con gái bị cắm đinh vít. Gia đình vội vàng đưa bé tới bệnh viện địa phương cấp cứu. Nhận thấy tình trạng nguy hiểm, bé gái được chuyển ngay lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy ra cây đinh dài khoảng 1 cm. Sau khi phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi hồi phục tốt, đã qua cơn nguy hiểm và xuất viện về nhà.