Hãi hùng: Sang nhà hàng xóm chơi, bé gái 19 tháng tuổi bị đóng đinh vào đầu

Đời sống 30/07/2017 11:35

Khi thấy con quấy khóc dữ dội, người mẹ bàng hoàng phát hiện chiếc đinh vít cắm sâu trong đầu bé gái.

Ngày 28/7 vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) tiến hành mổ cấp cứu cho một bé gái 19 tháng tuổi do bị vật nhọn cắm xuyên đầu rất nguy hiểm.

Được biết bệnh nhân là bé L. (19 tháng tuổi, ngụ tại Bình Dương), nhập viện cấp cứu trong tình trạng có một chiếc đinh nhọn cắm trên đỉnh đầu. Chiếc đinh cắm sâu, chỉ còn lộ phần đỉnh.

Theo người thân bệnh nhi, trước khi sự việc xảy ra, có cho cháu sang nhà hàng xóm chơi với một bé trai 5 tuổi. Khi đưa con về, mẹ bé thấy con quấy khóc dữ dội, kiểm tra thì phát hiện trên đầu con gái bị cắm đinh vít. Gia đình vội vàng đưa bé tới bệnh viện địa phương cấp cứu. Nhận thấy tình trạng nguy hiểm, bé gái được chuyển ngay lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Bé L. (19 tháng tuổi) bị cắm đinh vít vào đầu, nghi vấn do bé trai 5 tuổi nhà hàng xóm làm bị thương - Ảnh: Internet
Bé L. (19 tháng tuổi) bị cắm đinh vít vào đầu, nghi vấn do bé trai 5 tuổi nhà hàng xóm làm bị thương - Ảnh: Internet

Bác sĩ Đặng Xuân Vinh, Phó khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, phim chụp CT phát hiện cây đinh chỉ dừng ở xương sọ, may mắn chưa xuyên thủng sọ. Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy ra cây đinh dài khoảng 1 cm. Sau khi phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi hồi phục tốt, đã qua cơn nguy hiểm và xuất viện về nhà.

Bác sĩ khuyến cáo:

Đầu của trẻ em rất mềm và dễ tổn thương. Các bậc phụ huynh không nên để những vật sắc nhọn, các đồ dùng có thể gây sát thương trong tầm tay trẻ nhỏ, bởi chúng có thể xô đẩy nhau té ngã hoặc dùng để chơi đùa gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.

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