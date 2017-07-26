Xót xa lễ tang lúc nửa đêm của bé gái 8 tuổi tử vong dưới ao do tai nạn khi tập xe đạp

Đời sống 26/07/2017 20:37

Ngày 25/7, tại thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang (Hải Dương), vụ việc bé Trần Thị Thảo (8 tuổi) bị đuối nước dưới ao trong khi đi tập xe đạp khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Từ đầu ngõ dẫn vào gia đình nhỏ của bé Thảo, có rất nhiều người dân địa phương, họ hàng cùng bạn bè đến thăm và chia buồn với gia đình. Nhìn về hướng chiếc quan tài, nơi cháu Thảo đang chờ khâm liệm, ai nấy đều cảm thấy ngậm ngùi thương xót cho đứa bé phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Xót xa lễ tang lúc nửa đêm của bé gái 8 tuổi tử vong dưới ao do tai nạn khi tập xe đạp - Ảnh 1
Cái chết bất ngờ của bé Thảo khiến nhiều người đau xót - Ảnh: Gia đình và xã hội

Kể từ khi hay tin con gái gặp nạn, anh Trần Văn Dũng (34 tuổi), cha bé Thảo và chị Gấm, mẹ của bé, dường như vẫn chưa tin vào sự thật. Mỗi khi nhìn thấy ảnh của bé Thảo, chị Gấm lại gọi tên con trong vô vọng đến khi ngất lịm. Chứng kiến cảnh đau lòng này, không ai cầm được nước mắt.

Xót xa lễ tang lúc nửa đêm của bé gái 8 tuổi tử vong dưới ao do tai nạn khi tập xe đạp - Ảnh 2
Theo phong tục của địa phương, người chết không nên để quá lâu trong nhà - Ảnh: Gia đình và xã hội

Nói về sự ra đi đột ngột của con gái, anh Dũng nghẹn ngào kể với phóng viên báo Gia Đình và Xã Hội: "Sau khi về đến nhà biết tin đến nay, vợ tôi cùng bà nội đã ngất lịm và phải nhờ đến người đến tiêm thuốc trợ sức. Chưa khi nào tôi thấy đớn đau và tuyệt vọng như lúc này, bao nhiêu tình thương, niềm tin vào con giờ đã mất hết. Không biết đến khi nào nỗi đau này mới nguôi ngoai…".

Xót xa lễ tang lúc nửa đêm của bé gái 8 tuổi tử vong dưới ao do tai nạn khi tập xe đạp - Ảnh 3
Mặc dù đám tang được tổ chức vào đêm khuya nhưng vẫn có rất nhiều người tham dự, như một nghĩa cử chia bớt nỗi mất mát cùng gia đình - Ảnh: Internet

Theo lời người thân chia sẻ, vào ngày xảy ra sự việc, sau khi ăn cơm trưa xong, bé Thảo cùng với em gái nhỏ ngủ trưa với bà nội. Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, trong khi bà nội bận chăm đứa em nhỏ thì Thảo mang chiếc xe đạp ra đường tập.

Do chỉ mới đi được vài ngày nên bé Thảo không thể giữ thăng bằng và ngã xuống góc ao cách nhà không xa. Dù vậy, vẫn không ai phát hiện cháu gặp nạn. Mãi đến khi thi thể của bé Thảo nổi lên mặt nước thì mọi người mới hay biết vụ việc, lúc này thì dĩ nhiên đã quá muộn.

Xót xa lễ tang lúc nửa đêm của bé gái 8 tuổi tử vong dưới ao do tai nạn khi tập xe đạp - Ảnh 4
Người thân không cầm được nước mắt khi nhìn thấy thi thể bé Thảo trong quan tài - Ảnh: Internet

Theo phong tục địa phương, gia đình có người mất không nên để trong nhà quá lâu. Do đó, vào khuya cùng ngày, lễ khâm liệm đã được tiến hành, 7 giờ sáng hôm sau 26/7, gia đình cũng đã tiến hành làm lễ an táng cho bé tại nghĩa trang địa phương.

Xót xa lễ tang lúc nửa đêm của bé gái 8 tuổi tử vong dưới ao do tai nạn khi tập xe đạp - Ảnh 5
Đến sáng  26/7, lễ tang của bé Thảo đã được hoàn thành - Ảnh: Gia đình và xã hội

Sau khi tham gia lễ tang của bé Thảo, hàng xóm xung quanh vẫn chưa hết xúc động.

 "Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa thấy lễ tang nào đẫm nước mắt như vậy, càng nghĩ về gia cảnh khốn khó của vợ chồng anh Dũng thì càng thương bé Thảo bấy nhiêu" - chị Tâm, một người hàng xóm tham dự lễ tang, chia sẻ.

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