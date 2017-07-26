Cách đây vài giờ, trên một trang mạng xã hội nổi tiếng trong giới trẻ đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một anh chồng xăm trổ đầy người chăm sóc bữa ăn cho vợ bầu khiến nhiều chị em xuýt xoa ghen tị.

Được biết, người vợ may mắn này có tên là V.T.T, hiện đang mang bầu. Chính chị T. là người đã đăng đoạn clip của chồng lên mạng xã hội cùng với chia sẻ như sau:

Tôi biết bây giờ vẫn đầy người kỳ thị xăm trổ, nhưng đừng đánh đồng hết, xã hội có người này người kia.

Tôi lấy chồng xa, bầu bí nghén ngẩm chẳng làm ăn được gì, chồng thì nhìn bỗ bã thế chứ chăm vợ như chăm em bé, hắn làm hùng hục như trâu suốt ngày chẳng chơi bời gì. Nhà tôi không làm cầm đồ cho vay lãi thu họ gì hết, buôn bán bình thường thôi. Lúc lấy tôi đã kín hết người rồi, hắn bảo chỉ là sở thích.

Hắn vụng lắm méo biết nấu nướng gì đâu, hồi đầu chưa thuê được người giúp việc, hắn lên mạng mày mò công thức nấu gì tốt cho bà bầu xong nấu cho vợ ăn .

Thực ra, đàn bà xinh đẹp tài giỏi mà lấy phải thằng chồng không biết thương mình thì vẫn khổ mà thôi. Nên các bạn lấy chồng thì cứ tìm hiểu cho kỹ, nhiều khi hình thức không nói lên được gì đâu".

Đoạn hội thoại dễ thương giữa hai vợ chồng nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng:

Chồng: Tao nấu được cái nồi.

Vợ: Sao lại tao?

Chồng (hạ giọng): Mình nấu được bát canh xương hầm bí đỏ dành cho những người đang mang bầu là vợ ăn. Nó ngọt từ cái xương ra bởi vì mình đã luộc qua.

Vợ: Hình như từ lúc vợ chuyển giao cho chồng nấu cơm, chồng chỉ cho vợ ăn độc nhất một món hay sao ý?

Chồng: Thế hỏi muốn ăn gì nữa không, không ăn thì ăn một món thôi, ruốc đây, trứng đây. Nói chung là nó ngọt hơn tất cả những thứ gia vị mà mình có. Quyện vào đó là chút thơm của mùi hành, nói chung là ngon.

Vợ: Dạo này chồng nấu cơm lên tay rồi đó nhỉ. Đến khi vợ đẻ, chắc thiết kế được bữa cơm 5 món cho vợ.

Đoạn hội thoại ngắn giữa hai vợ chồng nhận được khá nhiều lời khen của cư dân mạng, bên cạnh đó nhiều chị em phụ nữ khác cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và ganh tị với cặp vợ chồng này.

“Anh chồng đáng yêu quá. Chả biết ra ngoài xã hội như thế nào nhưng về nhà cứ là anh chồng tốt như thế này là vui rồi”, người dùng có tên P.H.N bày tỏ.

Chủ tài khoản facebook có tên N.G bình luận: “Xăm trổ hổ báo thì chỉ ở ngoài đường thôi, nhưng về nhà với vợ là hóa mèo con hết và thương vợ lắm luôn”.

Nick name H.R thì tỏ vẻ ngưỡng mộ: “Xăm trổ đầy mình mà chuẩn soái ca, ghen tị lắm luôn”.

Tuy nhiên, cũng có nhiều chị em phụ nữ nhân cơ hội này mà ca thán chồng của mình: "Chửa vượt mặt cơm nước quét dọn rửa bát làm tất. Chồng không thèm hộ và cũng chẳng mong nữa. Nấu xong rồi nhờ bưng lên nhà còn khó. Thôi khắc làm cho nhanh. Nhiều lúc bực mình lắm. Giá mà vợ nấu cơm xuống xem có gì cần làm giúp vợ. Đằng này gọi dậy ăn cơm còn khó" hay “lại chồng nhà người ta. Mình lấy chồng 6 năm rồi, ao ước được chồng làm phụ việc nhà mà không được”.