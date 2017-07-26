Cứ mỗi lần thấy vợ chụp ảnh đăng facebook, ăn mặc xinh đẹp là anh Nguyễn Hữu Lâm (47 tuổi) lại ghen tuông vô cớ. Không chịu nổi sự đánh đập của chồng, chị Vân đề nghị ly hôn thì bị chồng nổi cơn tức giận, đâm chết trước mặt con.

Sự việc trên xảy ra vào ngày 20/7 tại thôn Mỹ Lương, xã Yên Tâm, huyện Yên Định (Thanh Hóa). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Vân (44 tuổi).

Theo lời kể của người thân trong gia đình, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 20/7, khi mọi người đang ngủ thì nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ nhà chị Vân. Mọi người chạy đến nơi thì nhìn thấy nạn nhân bị đâm vào bụng, chảy rất nhiều máu, chỉ kịp nói với họ rằng "Anh Lâm giết em rồi", rồi lịm đi.

Về phía anh Lâm, sau khi dùng dao giết vợ cũng tự tử. Trước khi chết, anh Lâm viết lại những dòng sau trên tường: "Không có lòng can đảm để giết vợ, mượn chén rượu mới giết được. Lòng người có hạn, con xin phép bố mẹ, con bất hiếu, xin cảm ơn nhân dân đội 7".

Hành vi tàn nhẫn của anh Lâm không chỉ cướp đi sinh mạng của người vợ đầu ấp tay gối, đưa bản thân vào cảnh tù tội mà còn khiến hai đứa con phải sống trong cảnh mồ côi.

“Hôm đó, bố mẹ giận nhau nên mẹ qua ngủ với cháu. Lúc cháu đang ngủ, bố vào phòng cháu chửi mẹ nên cháu tỉnh ngủ. Lúc đó, mẹ cháu nói: “Ông ký đơn và ly dị đi”. Bố cháu chửi và bảo không ký. Bố liền đánh mẹ, lấy con dao chỉ thẳng vào mặt mẹ và nói “mày muốn chết không”. Mẹ bảo “không”. Bố cháu liền kéo mẹ ra ngoài thì mẹ hoảng sợ nên xin bố. Cháu chạy theo mẹ ra ngoài thì thấy bố đâm mẹ vào bụng. Thấy mẹ ôm bụng, máu đầy người kêu cứu, cháu vội qua phòng gọi anh Đức dậy”.

Trao đổi với phóng viên báo Gia Đình và Xã Hội, ông Lưu Vũ Lâm, Chủ tịch UBND huyện Yên Định cho biết gia đình chị Vân, anh Lâm có hoàn cảnh không đến nổi khó khăn, hai con tuổi còn nhỏ và vẫn đang đi học, nguyên nhân dẫn đến sự việc không phải vì mâu thuẫn tiền bạc mà do người chồng ghen tuông quá mức.