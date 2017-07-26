Chồng cuồng dâm, trói vợ bắt xem cảnh ân ái với gái và hành động vô nhân tính khiến nhiều người căm phẫn

Đời sống 26/07/2017 09:57

Không chỉ thường xuyên đánh đập vợ con, Tuấn còn là kẻ cuồng dâm. Lúc hai người chưa ly hôn, gã đã nhiều lần mang gái bán dâm về nhà ân ái rồi bắt vợ đứng xem.

Cách đây không lâu, vụ việc người đàn ông sát hại vợ cũ dã man vì không chấp nhận làm nô lệ tình dục đã khiến dư luận xôn xao một thời gian dài. 

Được biết, Nguyễn Công Tuấn (35 tuổi) thường trú thôn Tiền, xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) và chị Ngô Thị Hằng (34 tuổi, ngụ phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), sau khi kết hôn cùng nhau mở tiệm mộc ở nhưng vì thất bại nên trở về quê làm công nhân.

Kể từ đó, Tuấn sa chân vào cờ bạc, rượu chè trong khi chị Hằng phải vất vả ngược xuôi để kiếm tiền nuôi con. Hàng xóm của hai vợ chồng cho biết thêm, Tuấn có sở thích vô cùng "bệnh hoạn" là dắt những cô gái mại dâm về nhà, trói vợ vào cột để xem họ ân ái.

Chồng cuồng dâm, trói vợ bắt xem cảnh ân ái với gái và hành động vô nhân tính khiến nhiều người căm phẫn - Ảnh 1
Chị Hằng phải chịu nhiều tủi nhục khi lấy phải một người chồng cuồng dâm - Ảnh: Xa lộ pháp luật

Khi nói về Tuấn, hàng xóm xung quanh không khỏi bức xúc: "Nó từng ra đường đi cướp của, vào tù trở về vẫn không chịu hoàn lương. Lấy vợ về, nó hành hạ như thời trung cổ. Tôi chưa thấy thanh niên nào ở lứa tuổi nó mà bệnh hoạn, vũ phu như vậy".

Ngày 27/6/2013, để ép vợ cũ trở về nhà phục vụ hắn, Tuấn mang theo đứa con nhỏ để làm mồi nhử. Khi thấy chồng giữ con để uy hiếp, chị Hằng đồng ý về cùng anh ta. Tuy nhiên, chỉ đi được một đoạn đường ngắn thì chị quay đầu bỏ chạy. Thấy vậy, hắn tức giận đuổi theo chặn chị lại, túm tóc kéo xuống xe, liên tục đập đầu nạn nhân xuống mặt đường gây chấn thương sọ não. Vì vết thương quá nặng, đến ngày 30/6, chị Hằng đã tử vong trong bệnh viện.

Em gái chị Hằng cho biết, vào ngày xảy ra sự việc hai chị em tan ca rất muộn. Vừa ra tới cổng công ty thì nhìn thấy Tuấn ôm con đứng chờ. Trong lúc nói chuyện riêng với chị Hằng, hắn ta đã ra tay đánh chị Hằng trước mặt nhiều người. Khi chị không chấp nhận đi về chung thì Tuấn hăm dọa: "Không về tao ném con xuống ao". Vừa nói dứt lời, Tuấn liền ném đứa nhỏ xuống nước như hắn đã nói. Lo lắng cho tính mạng của con, chị Hằng đã đồng ý theo hắn về, sau đó không bao lâu thì sự việc đau lòng xảy ra.

Chồng cuồng dâm, trói vợ bắt xem cảnh ân ái với gái và hành động vô nhân tính khiến nhiều người căm phẫn - Ảnh 2
Người nhà nạn nhân đau đớn kể lại sự việc - Ảnh: Xa lộ pháp luật

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, trước đây Tuấn đã có 3 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, vừa hết hạn tù treo thì gây ra án mạng. Bên cạnh đó, việc Tuấn thường xuyên dắt nhân tình về nhà và đánh đập vợ là có thật dù công an đã nhiều lần xuống giải quyết mâu thuẫn nhưng không giải quyết được gì.

Sau khi nhận được tin báo từ người dân, công an đã tạm giam đối tượng và điều tra sự việc.

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