Con gái 16 tháng tuổi bị bỏng, mẹ bôi kem đánh răng làm mát và nhận cái kết vô cùng đau đớn

Đời sống 22/08/2017 11:16

Sau khi con gái 16 tháng tuổi ngã vào chậu nước sôi, người mẹ đã lấy kem đánh răng bôi lên vết bỏng và nhận hậu quả vô cùng đau lòng.

Con ngã vào chậu nước sôi khi ở cùng bố mẹ

Bé Triệu Thùy Nhâm (16 tháng tuổi), đang điều trị tại khoa Bỏng trẻ em - Viện Bỏng quốc gia, luôn phải sinh hoạt trong tư thế nằm sấp cả khi ngủ và ăn vì những vết bỏng khắp trên cơ thể

Theo thông tin trên Thời đại, sự việc trên xảy ra vào ngày 10/8 vừa qua khi bé đang ở nhà cùng cả bố lẫn mẹ. 

Con gái 16 tháng tuổi bị bỏng, mẹ bôi kem đánh răng làm mát và nhận cái kết vô cùng đau đớn - Ảnh 1
Cháu Nhâm đau đớn với những vết bỏng trên cơ thể - Ảnh: Thời đại

“Hôm đó, bố mẹ đưa cháu sang nhà bà ngoại chơi. Buổi chiều khi mọi người chưa đi làm về, bố và mẹ cháu Nhâm ở nhà đun nước lá thuốc để tắm cho con. Nước sôi vừa đổ ra chậu thì cháu Nhâm chạy tới đùa nghịch bắt khói bốc lên, sau đó không may cháu bị ngã vào chậu nước và bị bỏng”, Chị Phởi - bác ruột của bé Nhâm chia sẻ với phóng viên.

Con gái 16 tháng tuổi bị bỏng, mẹ bôi kem đánh răng làm mát và nhận cái kết vô cùng đau đớn - Ảnh 2
Do bố mẹ bị mù nên bà ngoại và bác phải thay nhau chăm sóc cháu Nhâm - Ảnh: Thời đại

Theo chị Phởi, sở dĩ để xảy ra sự việc như vậy là do cả bố và mẹ bé gái đều bị mù, nên khi con gái lại gần chậu nước sôi cả hai đều không hay biết.

Sau khi phát hiện con gái bị ngã, chị Lý Thị Hiểu (sinh năm 1980) hốt hoảng nhờ hàng xóm gọi điện cho bà ngoại về gấp để đưa bé đi cấp cứu. Về đến nhà thấy cháu đỏ như con tôm luộc, bà ngoại bé lập tức đưa cháu đến bệnh viện.

Con gái 16 tháng tuổi bị bỏng, mẹ bôi kem đánh răng làm mát và nhận cái kết vô cùng đau đớn - Ảnh 3
Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, sức khỏe bé Nhâm đã dần hồi phục - Ảnh: Thời đại

Con sốc bỏng vì mẹ dùng kem đánh răng làm mát

Chia sẻ với PV, chị Hiểu vô cùng hối hận vì đã cấp cứu vết bỏng cho con sai cách khiến tình trạng vết thương nặng thêm. Thấy con kêu khóc thảm thiết,  bố mẹ em lấy kem đánh răng bôi lên vết bỏng nhằm giúp làm mát vết thương. Không ngờ bé Nhâm bị sốc bỏng nặng và càng đau đớn hơn.

“Khi đó tôi không biết phải làm gì, thấy con khóc quá nên càng sốt ruột. Trong đầu tôi chợt nghĩ, có người từng mách dùng kem đánh răng bôi sẽ hết bị bỏng, vậy là tôi lấy cả tuýp kem đánh răng bôi cho con”, mẹ bé gái nghẹn ngào kể lại.

Con gái 16 tháng tuổi bị bỏng, mẹ bôi kem đánh răng làm mát và nhận cái kết vô cùng đau đớn - Ảnh 4
Bé Nhâm sẽ phải nằm viện thời gian dài với chi phí khá tốn kém - Ảnh: Thời đại

Theo bác sĩ điều trị cho bé Nhâm, em bị bỏng nước sôi chiếm 30% diện tích cơ thể, bị sốc bỏng do gia đình thiếu hiểu biết đã bôi kem đánh răng lên vết bỏng.

“Hiện vết bỏng của bé Nhâm chủ yếu ở phần đầu, cổ và mông… Đây đều là những bộ phận phải cọ xát nhiều, khi di chuyển khiến các vết bỏng bị trầy xước nên bé rất đau đớn. Dự kiến bé Nhâm sẽ phải điều trị lâu dài với nhiều ca phẫu thuật ghép lại da những vùng bị tổn thương do bỏng”, vị bác sĩ này cho biết.

Đáng buồn là điều kiện gia đình của bé gái rất khó khăn, bố mẹ đều bị mù nên mọi việc chăm sóc trong bệnh viện đều do bác ruột và ông bà ngoại lo liệu. 

"Từ ngày xuống Hà Nội trị bỏng, rất may là được mọi người giúp đỡ, ủng hộ hơn 100 triệu đồng nên gia đình vẫn cố gắng chữa bệnh cho cháu được. Nhưng các bác sĩ nói sẽ còn phải phẫu thuật nhiều và rất tốn kém, hiện chúng tôi vẫn chưa biết phải làm sao", bác ruột bé Nhâm rơm rớm nước mắt.

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Thấy trên người con mình có nhiều vết thương như bị đánh và trói, các phụ huynh đòi xem camera và phát hiện sự thật đau xót.

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