Clip: Trẻ tự kỷ bị cô giáo đánh đập, trói tay kéo lê như... dắt chó gây phẫn nộ dư luận

Đời sống 20/08/2017 12:08

Thấy trên người con mình có nhiều vết thương như bị đánh và trói, các phụ huynh đòi xem camera và phát hiện sự thật đau xót.

Gần đây, một số bậc phụ huynh gửi gắm con tại Trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ Sensase ở thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) phát hiện thấy trên người con mình có nhiều vết bầm tím như bị đánh và trói nên.

Nghi ngờ và nóng ruột, các phụ huynh đã đến trường yêu cầu xem camera lớp học và phát hiện sự thật khiến ai cũng hoảng hốt, đau xót.

Theo những gì đoạn video ghi lại, các bậc cha mẹ thất kinh khi thấy con mình nhiều lần bị các cô giáo đối xử thô bạo, tàn nhẫn, phần lớn thời gian đều chỉ xem tivi chứ không được "giáo dục đặc biệt" như lời nhà trường quảng cáo với gia đình

Đoạn clip ngắn được công khai trên mạng xã hội cho thấy một cô giáo tại trung tâm Sensase dúi mạnh đầu học sinh xuống đất khiến bé ngồi thụp xuống và vùng vẫy rất mạnh.

Đoạn clip ghi lại vụ việc

Một phụ huynh họ Trương ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) cho biết con mình cũng từng là những nạn nhân bị bạo hành của trung tâm này: "Con tôi cũng từng bị các cô giáo dúi đầu như thế, bé khóc hơn nửa tiếng nhưng chẳng ai quan tâm. Các cô giáo thì buôn chuyện, buộc dây thừng vào cổ tay con tôi rồi kéo đi giống như dắt chó đi dạo. Lúc thì xô đẩy bé, lúc thì bắt nằm úp chống đẩy".

Đúng như lời kể của chị Trương, thông qua camera lớp học có thể thấy các bé ở trung tâm Sensase bị cô dúi ngã xuống sàn, có bé bị buộc dây thừng vào cổ tay kéo đi như... chó, có bé còn bị cô đánh và đẩy ngã.

Clip: Trẻ tự kỷ bị cô giáo đánh đập, trói tay kéo lê như... dắt chó gây phẫn nộ dư luận - Ảnh 1
Trung tâm hồi phục chức năng cho trẻ tự kỷ Sensase - Ảnh: IFeng

Một phụ huynh khác còn cho biết, gia đình phải chuyển từ tỉnh đến đây thuê nhà vì muốn cho con được "giáo dục đặc biệt" tại Trung tâm này. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian đến lớp, tâm lý của các bé đều vẫn rất bất ổn, thường sợ hãi trốn mất mỗi khi được mẹ đưa đến trường. Mỗi ngày, các em đều khóc ấm ức, gặp cô giáo thì lại càng gào khóc to hơn. 

Nhận được phản ánh từ phụ huynh, cảnh sát đã tiếp nhận đoạn clip để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

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