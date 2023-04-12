Khống chế, tạm giam người đàn ông "ngông cuồng" đấm công an trọng thương

Đời sống 12/04/2023 16:30

Ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) khởi tố bị can, bắt tạm giam Tạ Văn Phông (44 tuổi, ở xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng) về hành vi đấm vào ngực Phó trưởng Công an rồi lên xe ôtô lái xe bỏ chạy

Theo nguồn tin Sức khỏe & Đời sống, ngày 8/4 sau khi uống rượu tại một đám cưới trên địa bàn xã Lê Hồ, giữa Tạ Văn Phông (44 tuổi, ở xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng) và anh Hoàng Công T. (trú cùng thôn) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Đỉnh điểm, Phông đã đấm vào cổ anh T. Nạn nhân sau đó đến Công an xã Lê Hồ trình báo.

Công an xã Lê Hồ gửi giấy mời Phông đến trụ sở công an xã làm việc. Tuy nhiên, Phông không đến. Khi lực lượng chức năng đến nhà, Phông có hành vi chống đối, lăng mạ công an.

Khống chế, tạm giam người đàn ông 'ngông cuồng' đấm công an trọng thương - Ảnh 1
Bị can Tạ Văn Phông - Ảnh: Đời sống & Sức khỏe

Theo thông tin thêm ZingNews, lực lượng chức năng căn cứ hành vi của đối tượng Tạ Văn Phông, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Kim Bảng tiến hành triệu tập đối tượng phục vụ điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Nhận thấy đối tượng có ý định bỏ trốn, lúc này, lực lượng công an buộc phải tiếp cận Phông để cưỡng chế đối tượng về trụ sở để làm việc. Quá trình tiếp cận, đối tượng đã ngông cuồng chống đối, có hành vi đấm vào ngực đồng chí Nguyễn Văn Viên - Phó Trưởng Công an xã Lê Hồ rồi lên xe ôtô lái xe bỏ chạy.

 

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