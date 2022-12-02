Không chấp hành hiệu lệnh giao thông, nữ tài xế ô tô đẩy CSGT đi nhiều mét

Người phụ nữ ở Hà Nội điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh giao thông, điều khiển xe đẩy lùi chiến sĩ CSGT đứng trước phương tiện đi nhiều mét.

Sáng 2/12, trên mạng xã hội xuất hiện clip tài xế ô tô Toyota YARIS, màu trắng BKS 29A-860.26 không chấp hành hiệu lệnh, lao xe vào một cán bộ CSGT trên đường Tố Hữu - Lương Thế Vinh, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, liên quan tới sự việc trên, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xác nhận, người CSGT trong clip là Thiếu tá Nguyễn Hải Thanh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội).

Theo đó, sự việc xảy ra vào lúc 7h50 cùng ngày (2/12) tại đoạn đường Tố Hữu - Lương Thế Vinh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác làm nhiệm vụ tại nút giao Tố Hữu - Lương Thế Vinh phát hiện ô tô đi vào làn đường BRT nên đã ra tín hiệu dừng xe.

Nữ tài xế không chấp hành tín hiệu dừng xe của CSGT (Ảnh:Báo Giao Thông)

Tuy nhiên tài xế đã không chấp hành hiệu lệnh dừng, tiếp tục nhấm ga cho xe đi tiếp và đẩy lùi chiến sĩ CSGT vài chục mét. Chứng kiến sự việc, nhiều người đi đường đã hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ để dừng ô tô lại.

Sau khi dừng được chiếc xe, tài xế ô tô bước ra là nữ giới. Người này cho biết do bản thân đang bị muộn làm nên đã cố tình lái xe và không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.

Ngay sau đó, Đội CSGT đường bộ số 7 đã tiến hành lập biên bản đối với nữ tài xế này. Hiện tại vụ việc đang được các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Hà Nội điều tra làm rõ.

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