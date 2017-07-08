Khó tin: Thiếu tiền, bắt chủ nợ ăn chay mỗi ngày mới chịu trả

Kèm theo dòng trạng thái, chủ nhân tài khoản H.H còn đăng tải những bức hình chụp lại tin nhắn trao đổi giữa hai người.

Lúc này, người kia mới nói rằng: “Muốn lấy bao nhiêu một tháng thì ăn chay bao nhiêu ngày một tháng đó. Tôi đi tu nên cần chúng sanh không bị sát hại. Đó là lý do của tôi. Tôi đòi nợ vậy có trả không?”.

Theo như nội dung của những đoạn tin nhắn thì người này hứa trả dần hàng tháng và H.H cũng đã đồng ý. Tuy nhiên, sau một thời gian dài người này không gửi trả nên H.H phải đòi lại lần nữa.

Khi H.H tỏ ra khó chịu và kiên quyết hơn, người này cũng đồng ý chuyển trả tiền hàng tháng nhưng kèm theo đó là một bài giảng đạo vô cùng dài:

“Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát!

Chúng sanh vô minh quá độ.

Tôi đã qua nhiều bến bờ trong đục.

Rửa mặt trần son phấn điểm trang.

Ham công danh háo nhà cửa bạc vàng.

Đem lý tưởng đổi lấy ngày no ấm.

Rồi chợt tỉnh sau nhiều phen lận đận.

Tự hỏi lòng đời có thế thôi ư?

Tiếc thương gì thêm mấy chục năm dư.

Mà xôn xáo bon chen đường danh vọng.

Hôm nay ngồi lòng vấn lòng tự thú. Sự sống còn đây hay cõi chết cận kề.

Tôi sẽ theo ý nguyện của người! 15 hàng tháng tôi sẽ chuyển tiền ăn của tôi vào tài khoản người và những nhân quả của người tôi sẽ trả lại hết. Từ những đau khổ tôi chịu từ người, tôi cũng sẽ trả lại cho người biết được con người sinh ra để tu.

Trước giờ người phỉ báng tôi cũng là phỉ báng đức Phật! Chào người, hẹn gặp lại khi người cần có đạo”.

Ăn chơi, gái gú và thách đi kiện

Khi đọc được những dòng tin nhắn này, ai cũng nghĩ đây là lời nói của một người tu hành nhiều năm đã “nhìn thấu hồng trần”, quy ẩn cửa chùa tránh xa thị phi. Tuy nhiên, theo chia sẻ của H.H thì: “Người này không phải sư đâu ạ. Người đó vẫn đang là người bình thường kiểu tu tại gia. Một tháng trước mình đòi nợ thì nói chuyện vẫn bình thường, nhưng sau một tháng thì nói chuyện kỳ lạ như tin nhắn đó ạ. Bọn mình quen biết cũng lâu rồi, cũng thân thiết. Khi người đó gặp khó khăn, có mấy lần nhờ mình giúp, đều mang tiền đến tận nơi. Nhưng sau lần cuối mình phát hiện số tiền đó toàn chơi bời, gái gú. Qua lời kể của vợ người đó thì mình sốc cực kỳ”.

Không chỉ vậy, “con nợ” của H.H còn thách anh kiện ra tòa. Sở dĩ H.H cho rằng người này đang “giả điên giả khùng” để trốn nợ vì khi nói chuyện với người yêu thì anh ta vẫn hết sức bình thường.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người khuyên H.H nên nhờ pháp luật giải quyết để đòi lại số tiền trên.