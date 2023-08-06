Khi nào các trường công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học 2023?

Đời sống 06/08/2023 21:11

Trước 17h ngày 22/8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn đại học 2023 và kết quả xét tuyển. Thí sinh cần lưu ý để nhận kết quả trúng tuyển và nhập học trên hệ thống theo đúng thời gian quy định.

Theo thông tin từ VietNamNet, năm nay, cả nước có hơn một triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT, trong đó khoảng 917.700 em đăng ký dùng kết quả thi để vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển đại học.

Ông Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho hay năm nay việc tổ chức cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học có một số điểm mới. 

Năm 2023, Bộ GD-ĐT không điều chỉnh cơ chế tuyển sinh mà chỉ sửa đổi một số phần kỹ thuật để thuận lợi hơn cho thí sinh. Cụ thể, ông Sơn cho biết thực hiện chủ trương về chuyển đổi số năm 2023, Bộ GD-ĐT đã tích hợp vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh thêm dữ liệu phục vụ xét tuyển. Theo đó thí sinh không phải lựa chọn phương thức xét tuyển.

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Thí sinh xem số báo danh tại điểm thi Trường THPT Hòn Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh - Ảnh: VietNamNet

Bộ GD-ĐT chỉ để các thí sinh chọn ngành, chọn trường, còn việc xét theo nguyện vọng nào, phương thức nào, phần mềm tự thực hiện, tìm ra tổ hợp nào tối ưu nhất cho thí sinh chọn.

Công bố điểm chuẩn trước 17 giờ ngày 22/8

Từ ngày 12/8 đến 17 giờ ngày 20/8, các cơ sở đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát dữ liệu trên hệ thống, sau đó tải dữ liệu, thông tin xét tuyển để tổ chức xét tuyển nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký. 

Việc lọc ảo, xử lý nguyện vọng của thí sinh sẽ được thực hiện 6 lần trên hệ thống và kết thúc vào chiều 20/8.

Trước 17h ngày 22/8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn đại học 2023 và kết quả xét tuyển. Thí sinh cần lưu ý để nhận kết quả trúng tuyển và nhập học trên hệ thống theo đúng thời gian quy định.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, nếu thí sinh không xác nhận nhập học sẽ phải đợi xét tuyển bổ sung vào các đợt xét tuyển tiếp theo của các trường đại học.

Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT, từ ngày 5/7 đến 17h ngày 15/8, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên hệ thống.

Những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được đăng ký nguyện vọng xét tuyển tiếp theo, trừ các trường hợp được hiệu trưởng, giám đốc cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.

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Thí sinh tham dự ngày hội tuyển sinh năm 2023 tại Hà Nội - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác, nếu trúng tuyển, thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung.

Từ ngày 7/9 đến tháng 12/2023, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của các trường.

Các cơ sở đào tạo phải báo cáo chính xác, đầy đủ kết quả tuyển sinh năm 2023 trên hệ thống trước 31/12.

 

NÓNG: Trường đầu tiên công bố điểm chuẩn từ điểm thi tốt nghiệp THPT 2023

NÓNG: Trường đầu tiên công bố điểm chuẩn từ điểm thi tốt nghiệp THPT 2023

Điểm chuẩn từ điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 của trường này dao động từ 16-17 điểm.

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