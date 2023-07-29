Chuyên gia dự báo điểm chuẩn năm 2023 của hàng loạt trường đại học top đầu tại TP.HCM

Đời sống 29/07/2023 13:27

Các chuyên gia cho biết đây chỉ là dự đoán dựa trên phổ điểm, điểm chuẩn còn phụ thuộc vào số lượng và điểm của thí sinh đăng ký vào ngành tương ứng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, các chuyên gia đã đưa ra những nhận định ban đầu về mức điểm chuẩn tuyển sinh vào các trường để đại học để thí sinh làm căn cứ đăng ký nguyện vọng.

Trường ĐH Bách khoa TPHCM: Giữ ổn định

PGS.TS Bùi Hoài Thắng - Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Bách khoa TPHCM - dự báo điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ không thay đổi nhiều. Thậm chí, điểm có khả năng chỉ giảm nhẹ ở một số ngành do sự biến động chung của điểm thi tốt nghiệp THPT, giảm ở khối tự nhiên.

Cụ thể, PGS.TS Bùi Hoài Thắng nhận định các ngành hot hiện nay như khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo ngày càng thu hút người học. Các ngành hot không kém trong những năm qua như: logistic, cơ điện tử, ô tô sẽ vẫn còn giữ sức nóng.

Tuy vậy, do các trường đại học đều đang gia tăng chỉ tiêu cho lĩnh vực này, cộng với đề thi các môn khoa học tự nhiên năm nay khó hơn năm trước nên có thể điểm chuẩn chung không tăng.

Tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM, một số ngành có điểm chuẩn ổn định trong vài năm qua như ngành hóa, điện - điện tử, xây dựng do nhu cầu xã hội không có nhiều biến động.

Bên cạnh đó, các ngành trung bình sẽ giảm và các ngành cần nguồn nhân lực nhưng ít người theo đuổi sẽ thấp.

Một số ngành xã hội rất cần nhưng càng lúc càng không ai nhắc đến như ngành cơ kỹ thuật, vật lý kỹ thuật, bảo dưỡng công nghiệp, công nghệ vật liệu, môi trường... nên số người học ít đi, khả năng điểm chuẩn sẽ giảm nhẹ.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Bùi Hoài Thắng, cũng không loại trừ trường hợp các thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT không cao đã chọn học bằng các phương thức tuyển sinh sớm và cho phần còn lại cạnh tranh về điểm mạnh hơn, ảnh hưởng đến điểm chuẩn các trường.

Ông Thắng gợi ý thêm, ĐH Quốc gia TPHCM đang làm "đầu tàu" trong đào tạo các lĩnh vực mới như lĩnh vực thiết kế vi mạch, vì vậy thí sinh nên cân nhắc cùng tham gia phục vụ phát triển khoa học kỹ thuật đất nước.

Chuyên gia dự báo điểm chuẩn năm 2023 của hàng loạt trường đại học top đầu tại TP.HCM - Ảnh 1
Các chuyên gia đã đưa ra những nhận định ban đầu về mức điểm chuẩn tuyển sinh vào các trường để đại học để thí sinh làm căn cứ đăng ký nguyện vọng - Ảnh minh họa: Internet

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM: Tăng ở ngành "hot" 

ThS Phùng Quán - chuyên gia tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - nhận định điểm chuẩn của hai nhóm tại trường là khoa học cơ bản và công nghệ mũi nhọn sẽ có cách biệt.

Với nhóm khoa học cơ bản, điểm chuẩn có thể tăng nhiều nhất 2 điểm so với mức điểm sàn do trường công bố.  

Song, điểm chuẩn ngành khoa học máy tính, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vài năm gần đây luôn ở mức cao, cách biệt với các ngành còn lại.

Năm nay, ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, điểm chuẩn ngành khoa học máy tính là 1.035/1.200 điểm (tăng 34 điểm so với năm 2022). Mức này chỉ khoảng gần 200 em trong tổng số 90.000 thí sinh đạt được.

Ông Quán nhận định điểm chuẩn ngành khoa học máy tính, công nghệ thông tin có thể tăng nhẹ. Xu hướng này cũng có thể diễn ra với hầu hết ngành công nghệ liên quan tới máy tính.

Vị chuyên gia này nhấn mạnh tới ngành công nghệ sinh học hiện nay được Chính phủ và TPHCM phát triển nên nhiều thí sinh quan tâm và điểm chuẩn có thể tăng nhẹ.

Với những thí sinh yêu thích ngành hot nhưng điểm thi không cao hoặc tương đương, thấp hơn 0,5 so với điểm chuẩn năm ngoái, ông Quán khuyên đăng ký thêm những ngành khoa học cơ bản, có đào tạo kiến thức nền tảng, kỹ năng gần với ngành mong muốn. Ví dụ, nếu không đủ điểm vào ngành công nghệ thông tin, thí sinh có thể xem xét ngành toán tin.

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TPHCM: Không biến động nhiều

TS Phạm Tấn Hạ - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - cho rằng, điểm chuẩn năm nay của trường không biến động quá nhiều.

Các ngành như báo chí, truyền thông đa phương tiện, ngôn ngữ Anh, quan hệ quốc tế, tâm lý học, Nhật bản học, Hàn quốc học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành vẫn được thí sinh lựa chọn nhiều.

Tuy nhiên, theo ông Hạ, điểm trúng tuyển sẽ không dịch chuyển nhiều do các em đã ôn tập khá kỹ càng nên điểm thi đạt ổn định. Nếu có thấp sẽ thấp hơn một chút.

Chuyên gia dự báo điểm chuẩn năm 2023 của hàng loạt trường đại học top đầu tại TP.HCM - Ảnh 2
Từ ngày 12/8 đến ngày 20/8, Bộ GDĐT cùng các trường bắt đầu quy trình xét tuyển và xử lý nguyện vọng, qua đó xác định nguyện vọng cao nhất thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Dân Việt, năm 2023, Bộ GDĐT không có thay đổi trong quy chế tuyển sinh nên dự kiến vẫn giữ các công tác tuyển sinh như năm 2022. Tuy nhiên, lịch xét tuyển sớm hơn năm ngoái vì vậy, thời gian công bố điểm chuẩn đại học 2023 cũng sớm hơn.

Thí sinh diện tuyển thẳng nộp hồ sơ trước ngày 30/6, nhận kết quả trước 5/7 và xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ trước 17h ngày 15/8.

Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định là từ ngày 10/7 đến 17h ngày 30/7/2023. So với năm ngoái, Bộ GDĐT đã rút ngắn thời gian thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển xuống còn 20 ngày.

Ngày 25/7, Bộ GDĐT công bố điểm sàn của khối ngành sức khỏe và ngành đào tạo giáo viên.

Từ ngày 31/7 đến 17h ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

Từ ngày 12/8 đến ngày 20/8, Bộ GDĐT cùng các trường bắt đầu quy trình xét tuyển và xử lý nguyện vọng, qua đó xác định nguyện vọng cao nhất thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

 

 

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