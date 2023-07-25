CẬP NHẬT MỚI: Gần 170 trường đại học công bố điểm sàn 2023, cao nhất 24,5 điểm

Đời sống 25/07/2023 11:49

Đến sáng 25/7, tiếp tục có thêm hơn chục trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp 2023.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, đến ngày 25/7, đa số các trường ĐH trên cả nước đã công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đầu vào (điểm sàn) đại học năm 2023 theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp.  

Các trường đại học được tự quyết định mức điểm sàn xét tuyển, trừ các ngành thuộc khối sư phạm và sức khỏe do Bộ GD&ĐT quy định. Năm nay, khối ngành sức khỏe có điểm sàn 19-22,5; còn sư phạm 18-19.

Một số trường đại học chỉ lấy điểm sàn từ 14, các trường top đầu lấy cao nhất từ 20-24,5 điểm. Trường ĐH Vinh đang dẫn đầu về ngưỡng điểm sàn khi có mức 24,5 ở ngành giáo dục tiểu học, các ngành còn lại từ 16-23,5.

Tiếp đó, Trường ĐH Luật TPHCM đang có lấy ngưỡng điểm cao nhất tới 24 ở tổ hợp C xét tuyển vào ngành luật. 

CẬP NHẬT MỚI: Gần 170 trường đại học công bố điểm sàn 2023, cao nhất 24,5 điểm - Ảnh 1
Đến ngày 25/7, đa số các trường ĐH trên cả nước đã công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đầu vào (điểm sàn) đại học năm 2023 theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp - Ảnh minh họa

Ở khối quân sự (Bộ Quốc phòng), mức điểm nhận hồ sơ 15,5-23,5 và tùy theo tổ hợp thi và đối tượng dự tuyển là nam hay nữ. Thí sinh đăng ký xét tuyển phải đủ điều kiện về sơ tuyển và phải đăng ký nguyện vọng 1 vào trường trong khối quân đội (nguyện vọng cao nhất). 

Một số trường top đầu có điểm sàn cao tới 23,5 điểm như: Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Y Dược TPHCM, ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội... Trong khi đó, Trường ĐH Duy Tân, ĐH Ngoại ngữ - Đại học Huế, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng có mức điểm sàn 14.

Về biến động điểm chuẩn, Trường ĐH Quy Nhơn có mức điểm sàn giảm mạnh từ 15-28,5 năm 2022 còn 15-20 năm 2023 (giảm cao nhất 8,5 điểm).

Ngược lại, Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM công bố mức điểm sàn 17-22 điểm, có ngành tăng cao tới 7 điểm.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, năm 2023, Bộ GDĐT không có thay đổi trong quy chế tuyển sinh nên dự kiến vẫn giữ các công tác tuyển sinh như năm 2022. Tuy nhiên, lịch xét tuyển sớm hơn năm ngoái vì vậy, thời gian công bố điểm chuẩn đại học 2023 cũng sớm hơn.

CẬP NHẬT MỚI: Gần 170 trường đại học công bố điểm sàn 2023, cao nhất 24,5 điểm - Ảnh 2
Mức điểm sàn vào đại học năm 2023 dao động từ 14 đến 24,5 điểm - Ảnh: Báo Dân Việt

Thí sinh diện tuyển thẳng nộp hồ sơ trước ngày 30/6, nhận kết quả trước 5/7 và xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ trước 17h ngày 15/8.  

Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định là từ ngày 10/7 đến 17h ngày 30/7/2023. So với năm ngoái, Bộ GDĐT đã rút ngắn thời gian thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển xuống còn 20 ngày.

Ngày 25/7, Bộ GDĐT công bố điểm sàn của khối ngành sức khỏe và ngành đào tạo giáo viên.

Từ ngày 31/7 đến 17h ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

Từ ngày 12/8 đến ngày 20/8, Bộ GDĐT cùng các trường bắt đầu quy trình xét tuyển và xử lý nguyện vọng, qua đó xác định nguyện vọng cao nhất thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

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