Cư dân mạng chuyền tay nhau ảnh chụp màn hình một nhóm bí mật trên Facebook chuyên đăng tải những tâm sự thầm kín của hội chị em trót làm kẻ thứ ba khiến dư luận sôi sục.
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Mới đây, một tài khoản Facebook đăng tải loạt ảnh chụp màn hình của một nhóm kín dành riêng cho những phụ nữ là kẻ thứ ba khiến dư luận xôn xao. Tại đây, những cô bồ nhí có thể thoải mái trút bầu tâm sự, trải lòng về những tủi hờn khi phải đứng bên lề gia đình người khác mà không sợ bị chỉ trích, ngược lại còn được động viên và cổ vũ nhiệt tình.
Bài viết nhanh chóng nhận được số lượng thích, bình luận và chia sẻ cực cao do chị em luôn "nóng mắt" với vấn đề ngoại tình. Hàng trăm phụ nữ lên án " con giáp thứ 13", thậm chí đòi công khai danh tính để tiện bề... tiêu diệt.
Sau khi nhóm bí mật này bị công khai, quản trị viên của nhóm và nhiều thành viên vô cùng lo lắng, sợ hãi việc bị vợ của nhân tình biết được và xử lý. Tuy nhiên, vẫn có người ngang nhiên thách thức và cho rằng, việc người đàn ông ngoại tình lỗi trước hết nằm ở các bà vợ.
"Các chị chỉ biết trách móc rồi khinh miệt chúng tôi là kẻ đi giật chồng giật cha của các con chị. Vì sao chúng tôi thành người thứ ba và vì sao chồng chị lại phải đi ngoại tình với chúng tôi? Các chị ngắn não hay vô tình không hiểu hay là không đủ tỉnh táo để suy nghĩ nhìn thẳng vào vấn đề? Nếu các chị là người phụ nữ tốt, nếu chồng các chị yêu các chị thật lòng thì sao phải tìm đến chúng tôi?", một cô bồ nhí mạnh mồm chỉ trích ngược những bà vợ.