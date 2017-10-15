Khám phá nhóm bí mật của hội chị em 'giật chồng', cùng trút bầu tâm sự và chửi bới vợ nhân tình khiến nhiều người nóng mặt

Đời sống 15/10/2017 12:15

Cư dân mạng chuyền tay nhau ảnh chụp màn hình một nhóm bí mật trên Facebook chuyên đăng tải những tâm sự thầm kín của hội chị em trót làm kẻ thứ ba khiến dư luận sôi sục.

Mới đây, một tài khoản Facebook đăng tải loạt ảnh chụp màn hình của một nhóm kín dành riêng cho những phụ nữ là kẻ thứ ba khiến dư luận xôn xao. Tại đây, những cô bồ nhí có thể thoải mái trút bầu tâm sự, trải lòng về những tủi hờn khi phải đứng bên lề gia đình người khác mà không sợ bị chỉ trích, ngược lại còn được động viên và cổ vũ nhiệt tình.

Bài viết nhanh chóng nhận được số lượng thích, bình luận và chia sẻ cực cao do chị em luôn "nóng mắt" với vấn đề ngoại tình. Hàng trăm phụ nữ lên án " con giáp thứ 13", thậm chí đòi công khai danh tính để tiện bề... tiêu diệt.

Khám phá nhóm bí mật của hội chị em 'giật chồng', cùng trút bầu tâm sự và chửi bới vợ nhân tình khiến nhiều người nóng mặt - Ảnh 1
Trong nhóm bí mật này, những phụ nữ là kẻ thứ ba được tự do tâm sự, trút bỏ nỗi niềm mà không sợ bị chỉ trích hay lên án - Ảnh: Facebook

Sau khi nhóm bí mật này bị công khai, quản trị viên của nhóm và nhiều thành viên vô cùng lo lắng, sợ hãi việc bị vợ của nhân tình biết được và xử lý. Tuy nhiên, vẫn có người ngang nhiên thách thức và cho rằng, việc người đàn ông ngoại tình lỗi trước hết nằm ở các bà vợ.

"Các chị chỉ biết trách móc rồi khinh miệt chúng tôi là kẻ đi giật chồng giật cha của các con chị. Vì sao chúng tôi thành người thứ ba và vì sao chồng chị lại phải đi ngoại tình với chúng tôi? Các chị ngắn não hay vô tình không hiểu hay là không đủ tỉnh táo để suy nghĩ nhìn thẳng vào vấn đề? Nếu các chị là người phụ nữ tốt, nếu chồng các chị yêu các chị thật lòng thì sao phải tìm đến chúng tôi?", một cô bồ nhí mạnh mồm chỉ trích ngược những bà vợ.

Khám phá nhóm bí mật của hội chị em 'giật chồng', cùng trút bầu tâm sự và chửi bới vợ nhân tình khiến nhiều người nóng mặt - Ảnh 2
Một cô bồ nhí ngang nhiên chỉ trích ngược những bà vợ - Ảnh: Facebook

Khám phá nhóm bí mật của hội chị em 'giật chồng', cùng trút bầu tâm sự và chửi bới vợ nhân tình khiến nhiều người nóng mặt - Ảnh 3
Chia sẻ này khiến nhiều chị em khác tức giận sôi máu - Ảnh: Facebook

Khám phá nhóm bí mật của hội chị em 'giật chồng', cùng trút bầu tâm sự và chửi bới vợ nhân tình khiến nhiều người nóng mặt - Ảnh 4
Các thành viên khác trong nhóm tỏ ra lo lắng - Ảnh: Facebook

Khám phá nhóm bí mật của hội chị em 'giật chồng', cùng trút bầu tâm sự và chửi bới vợ nhân tình khiến nhiều người nóng mặt - Ảnh 5
Các chị em cùng số phận làm kẻ thứ ba chia sẻ, động viên lẫn nhau - Ảnh: Facebook

Khám phá nhóm bí mật của hội chị em 'giật chồng', cùng trút bầu tâm sự và chửi bới vợ nhân tình khiến nhiều người nóng mặt - Ảnh 6
Ai cũng sợ bị vợ của nhân tình bắt gặp và xử lý - Ảnh: Facebook

Khám phá nhóm bí mật của hội chị em 'giật chồng', cùng trút bầu tâm sự và chửi bới vợ nhân tình khiến nhiều người nóng mặt - Ảnh 7
Nhóm bí mật này hoạt động từ năm 2016 với mục đích hết sức "nhân văn" là trải lòng về nỗi đau khi làm người thứ ba - Ảnh: Facebook

Khám phá nhóm bí mật của hội chị em 'giật chồng', cùng trút bầu tâm sự và chửi bới vợ nhân tình khiến nhiều người nóng mặt - Ảnh 8
Những lời lẽ thách thức của kẻ thứ ba khiến chị em vô cùng tức giận - Ảnh: Facebook

Khám phá nhóm bí mật của hội chị em 'giật chồng', cùng trút bầu tâm sự và chửi bới vợ nhân tình khiến nhiều người nóng mặt - Ảnh 9
Hành vi phá hoại gia đình người khác luôn bị lên án kịch liệt - Ảnh: Facebook

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Từ khóa:   ngoại tình bồ nhí nhân tình kẻ thứ ba

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