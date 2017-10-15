Mới đây, một tài khoản Facebook đăng tải loạt ảnh chụp màn hình của một nhóm kín dành riêng cho những phụ nữ là kẻ thứ ba khiến dư luận xôn xao. Tại đây, những cô bồ nhí có thể thoải mái trút bầu tâm sự, trải lòng về những tủi hờn khi phải đứng bên lề gia đình người khác mà không sợ bị chỉ trích, ngược lại còn được động viên và cổ vũ nhiệt tình.

Bài viết nhanh chóng nhận được số lượng thích, bình luận và chia sẻ cực cao do chị em luôn "nóng mắt" với vấn đề ngoại tình. Hàng trăm phụ nữ lên án " con giáp thứ 13", thậm chí đòi công khai danh tính để tiện bề... tiêu diệt.