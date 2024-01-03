Công an quận Bình Tân đang điều tra vụ người đàn ông đi xe ôm công nghệ ngã xuống đường tử vong trên địa bàn.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 3/1, Công an quận Bình Tân đang điều tra vụ người đàn ông đi xe ôm công nghệ ngã xuống đường tử vong trên địa bàn.

Khoảng 14h cùng ngày, người đàn ông ngoài 50 tuổi được một tài xế xe ôm công nghệ chở trên đường Liên Khu 5-6. Đến đoạn qua phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân), nam hành khách bất ngờ ngã xuống đường.

Công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc xảy ra ở Bình Tân. Ảnh: Báo Dân Trí.

Thấy người này có dấu hiệu khó thở, tài xế cùng một số người dân đưa nạn nhân lên xe lôi tự chế định chở đi bệnh viện. Tuy nhiên, người này đã tử vong sau đó.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, đến 19 giờ ngày 3/1, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong trên địa bàn P.Bình Hưng Hòa B.

Được biết, người đàn ông tử vong trên thuê trọ ở Q.Bình Tân. Tài xế xe công nghệ cho biết, trưa cùng ngày, người đàn ông này được chở từ Q.Bình Tân đến nhà người thân tại Q.10, trên đường về thì xảy ra sự việc như trên.

Hiện công an lấy lời khai tài xế xe công nghệ chở người đàn ông này cũng như trích xuất camera an ninh khu vực hiện trường để điều tra.

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