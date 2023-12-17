Bàng hoàng phát hiện thai phụ tử vong bất thường tại tầng 4 chung cư ở TPHCM

Đời sống 17/12/2023 13:52

Sau tiếng động lớn, cư dân phát hiện một người phụ nữ đang mang thai tử vong bất thường tại tầng 4 của chung cư ở TP.Thủ Đức (TP.HCM).

 

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 17/12, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ người phụ nữ tử vong tại tầng 4 một chung cư. Nạn nhân là chị H.L.P. (39 tuổi, quê Long An).

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Hiện trường chung cư trên đường D1, phường Linh Tây, TP Thủ Đức. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Khoảng 7h cùng ngày, người dân chung cư này nghe tiếng động lớn phát ra từ tầng 4 chung cư trên đường D1, phường Linh Tây, TP Thủ Đức. Đến kiểm tra, họ tá hỏa khi phát hiện người phụ nữ nằm bất động, đã tử vong.

Theo nguồn tin Thanh Niên cho hay, danh tính nạn nhân là chị H.L.P (39 tuổi, quê Long An), được xác định tử vong tại hiện trường ở tầng 4 chung cư trên đường D1 (P.Linh Tây). Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là cư dân của chung cư, sống cùng chồng tại tầng 17 của chung cư này. Nạn nhân đang mang thai tháng thứ 4.

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Cư dân phát hiện một người phụ nữ đang mang thai tử vong bất thường. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, một số cư dân phát hiện chị P. nằm bất động tại tầng 4 của block B chung cư nên báo tin cho bảo vệ và lực lượng chức năng. Lực lượng y tế cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức có mặt, xác định nạn nhân đã tử vong.

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Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Công an đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh. Người thân của nạn nhân sau đó cũng có mặt cung cấp lời khai, phục vụ công tác điều tra vụ người phụ nữ tử vong bất thường tại chung cư.

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