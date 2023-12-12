Đồng Nai: Va chạm xe ben trên quốc lộ, người phụ nữ bị xe cán qua người tử vong thương tâm

Đời sống 12/12/2023 19:21

Vụ va chạm khiến người phụ nữ ngã xuống đường bị bánh xe cán qua người tử vong, cháu bé 4 tuổi may mắn thoát nạn.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào trưa 12-12, trên quốc lộ 1 (đoạn qua xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) khiến một phụ nữ đi xe máy bị ô tô tải ben cán qua người tử vong tại chỗ.

Đồng Nai: Va chạm xe ben trên quốc lộ, người phụ nữ bị xe cán qua người tử vong thương tâm - Ảnh 1
Vụ va chạm làm người phụ nữ tử vong tại chỗ. Ảnh: Báo Lao Động. 

Theo báo Lao Động đưa tin, trưa ngày 12-12 bà PTT (58 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đi xe máy chở một bé khoảng 4 tuổi đi trên quốc lộ 1 hướng TP Biên Hòa đi huyện Trảng Bom.

Khi đến khu vực trước Nghĩa trang giáo xứ Thanh Hóa (xã Hố Nai 3) thì xảy ra va chạm với xe tải ben đi cùng chiều.

Đồng Nai: Va chạm xe ben trên quốc lộ, người phụ nữ bị xe cán qua người tử vong thương tâm - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Cú va chạm khiến người này ngã xuống đường bị bánh xe tải cán qua người tử vong, cháu bé văng vào bên trong lề đường nên may mắn thoát nạn.

Lực lượng chức năng đang xác minh để điều tra làm rõ nguyên nhân.

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