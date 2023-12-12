Vụ va chạm khiến người phụ nữ ngã xuống đường bị bánh xe cán qua người tử vong, cháu bé 4 tuổi may mắn thoát nạn.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào trưa 12-12, trên quốc lộ 1 (đoạn qua xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) khiến một phụ nữ đi xe máy bị ô tô tải ben cán qua người tử vong tại chỗ.

Vụ va chạm làm người phụ nữ tử vong tại chỗ. Ảnh: Báo Lao Động.

Theo báo Lao Động đưa tin, trưa ngày 12-12 bà PTT (58 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đi xe máy chở một bé khoảng 4 tuổi đi trên quốc lộ 1 hướng TP Biên Hòa đi huyện Trảng Bom.

Khi đến khu vực trước Nghĩa trang giáo xứ Thanh Hóa (xã Hố Nai 3) thì xảy ra va chạm với xe tải ben đi cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Cú va chạm khiến người này ngã xuống đường bị bánh xe tải cán qua người tử vong, cháu bé văng vào bên trong lề đường nên may mắn thoát nạn.

Lực lượng chức năng đang xác minh để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Vũng Tàu: Tai nạn liên hoàn giữa xe khách Phương Trang và 4 ô tô, nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng Ngày 12.12, xe khách Phương Trang đang chạy trên đường ở TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) xảy ra va chạm, gây tai nạn liên hoàn với 4 ô tô. Hậu quả làm nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.

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