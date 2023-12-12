Ngày 12.12, xe khách Phương Trang đang chạy trên đường ở TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) xảy ra va chạm, gây tai nạn liên hoàn với 4 ô tô. Hậu quả làm nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, xe khách Phương Trang đang lưu thông trên đường 3 Tháng 2 (TP.Vũng Tàu) thì xảy ra va chạm với ô tô cùng chiều phía trước, sau đó dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng. Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn của xe khách Phương Trang và 4 ô tô. Ảnh: Báo Thanh Niên. Ngày 12.12, Đội CSGT-TT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách Phương Trang cùng 4 ô tô khác khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 20 cùng ngày, xe khách Phương Trang BS 51C - 291.22 lưu thông trên đường 3 Tháng 2 hướng từ TP.Bà Rịa đi TP.Vũng Tàu. Khi cách ngã tư Chí Linh khoảng 40 m, xe khách Phương Trang bất ngờ xảy ra va chạm vào đuôi ô tô BS 72A - 686.09. Cú va chạm này khiến ô tô 72A - 686.09 đâm va vào ô tô BS 52Y - 9381. Ô tô 52Y – 9381 lao tới phía trước tông vào đuôi ô tô BS 51G-782.09.

Sau khi đâm vào đuôi ô tô BS 72A - 686.09, xe khách Phương Trang tiếp tục va chạm vào hông ô tô BS 63A - 218.30 thì dừng lại. Vụ tai nạn liên hoàn khiến các phương tiện đều bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi xe. Vụ va chạm khiến nhiều xe hư hỏng nặng. Ảnh: Báo Thanh Niên. Như VTC News đưa tin trước đó, ngày 31/5 trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô. Cụ thể, ô tô công nghệ chạy trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai. Khi vừa ra trạm thu phí Long Phước (thuộc phường Long Phước, TP Thủ Đức, TP.HCM) khoảng 200m thì xe này được cho là thắng gấp. Lúc này, 3 ô tô chạy cùng chiều phía sau không xử lý kịp đã tông liên hoàn vào nhau rồi ủi chiếc xe công nghệ lao về trước húc tiếp vào một xe 4 chỗ, tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn 5 ô tô. Vụ tai nạn làm 5 xe hư hỏng nhiều phần đuôi và đầu xe, dính chùm vào nhau. May mắn không có thương vong về người.

Ô tô gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM: Tài xế rời phương tiện với biểu hiện say xỉn Công an quận 10 (TPHCM) vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy xảy ra trên địa bàn.

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