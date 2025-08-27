Người dân và du khánh ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngỡ ngàng khi chứng kiến một phụ nữ nước ngoài khỏa thân đi bộ giữa đường phố

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 26/8, lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết có tiếp nhận thông tin một người phụ nữ nước ngoài khỏa thân đi trên đường phố ở địa phương này.

Theo vị lãnh đạo địa phương, cơ quan chức năng đang xác minh để có xử lý theo quy định.

Trước đó, vào tối 25/8, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip một phụ nữ nước ngoài khỏa thân, đi trên đường xuống cảng du lịch Nha Trang (phường Nam Nha Trang). Khi đi trên đường, người phụ nữ này còn xô ngã một số xe máy đang đậu bên lề đường.

Phường Nha Trang từng liên tiếp ghi nhận các trường hợp du khách nước ngoài có các hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý.

Hình ảnh người phụ nữ nước ngoài khỏa thân đi trên đường phố Nha Trang được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, hồi đầu tháng 8, nam du khách nước ngoài có hành vi đấm vào mặt một Trung tá Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa khi người này đang làm nhiệm vụ.

Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với nam du khách trên để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngày 20/8, mạng xã hội tiếp tục lan truyền clip một người nước ngoài lái mô tô phân khối lớn, lạng lách, đánh võng, tạt đầu ô tô trên đường Trần Phú, thuộc phường Nha Trang.

Các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc xác minh, truy tìm để xử lý người đàn ông này. Tuy nhiên, đến ngày 22/8, người này đã xuất cảnh sang Trung Quốc nên chưa thể xử lý.

