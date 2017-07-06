Hot girl Bella bế con đỏ hỏn quỵt tiền taxi trên phố

Không như những hot girl khác, được mọi người biết đến nhờ ngoại hình xinh đẹp, dễ thương. Bella chọn cho mình một con đường hoàn toàn khác, đó là “ăn quỵt” để nổi tiếng.

Bella tên thật là Đoàn Thúy Hà (sinh năm 1986), quê ở xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang (Hải Dương). Năm nay cô đã 31 tuổi, dù có nhan sắc khá nhưng vì lớn tuổi nên không quá thu hút người khác.

Cô luôn tự xưng mình là ca sĩ, nhận được nhiều lời mời đi hát từ bầu show. Tuy nhiên, cô lại bị cư dân mạng liên tục “ném đá” vì lối sống không mấy hay ho của mình.

Bella thường xuyên phủ sóng mạng xã hội bởi những clip quay lại cảnh cô nàng quỵt tiền của các hàng ăn, taxi. Mặc dù bị chửi mắng rất nhiều nhưng cô nàng vẫn không bỏ thói xấu này.

Cách đây không lâu, cảnh cô nàng đôi co với bác sĩ để quỵt tiền khám thai khiến nhiều người ngán ngẩm.

Hot girl quỵt tiền đã "trở lại và lợi hại hơn xưa"

Theo chia sẻ của cư dân mạng, sau thời gian nghỉ ngơi vì sinh con, “Hot girl quỵt tiền” Bella vẫn “ngựa quen đường cũ”, giở trò quỵt tiền taxi và bị tài xế đuổi khỏi xe. Điều đáng nói ở đây là cô ta không chỉ xuất hiện một mình mà còn bế theo cả đứa con nhỏ “tung hoành” trên phố Hà Nội.

Được biết, vào ngày 5/7 vừa qua, Bella cùng con trai mới sinh xuất hiện tại phố Quang Trung, Hà Đông (Hà Nội). Tại đây, cô nàng lại sử dụng kịch bản cũ “em quên không mang tiền” với tài xế taxi. Sau đó, hai mẹ con Bella bị tài xế đuổi khỏi taxi.

Vì tội nghiệp cho hoàn cảnh của đứa bé, người dân xung quanh đã gom tiền hỗ trợ cho mẹ con Bella.

Sự việc trên đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Nhiều người cho rằng, nếu như mọi người cứ tiếp tục quyên góp như vậy thì cô ta lại tiếp tục ăn quỵt thêm. Đặc biệt khi có đứa con thì cô ta càng dễ lấy được lòng thương cảm của mọi người giúp cho việc quỵt tiền dễ dàng hơn.

Dù biết vậy, nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ còn đỏ hỏn nằm trên tay “Hot girl quỵt tiền” thì nhiều người lại không cầm lòng được, nhất là chị em phụ nữ.