Hot girl Bella bế con đỏ hỏn quỵt tiền taxi trên phố

Đời sống 06/07/2017 12:31

Sau khi “Hot girl quỵt tiền” Bella hạ sinh con trai đầu lòng vào ngày 23/6, ai cũng nghĩ rằng cô sẽ thay đổi để lo cho đứa trẻ. Nhưng chưa đầy 2 tuần, người ta lại thấy cô xuất hiện và lại giở trò quỵt tiền trên phố.

"Hot girl Bella" là ai?

Không như những hot girl khác, được mọi người biết đến nhờ ngoại hình xinh đẹp, dễ thương. Bella chọn cho mình một con đường hoàn toàn khác, đó là “ăn quỵt” để nổi tiếng.

Bella tên thật là Đoàn Thúy Hà (sinh năm 1986), quê ở xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang (Hải Dương). Năm nay cô đã 31 tuổi, dù có nhan sắc khá nhưng vì lớn tuổi nên không quá thu hút người khác.

Hot girl Bella bế con đỏ hỏn quỵt tiền taxi trên phố
Bella nổi tiếng nhờ những phi vụ quỵt tiền chỉ xuất hiện trên phim - Ảnh: Internet

Cô luôn tự xưng mình là ca sĩ, nhận được nhiều lời mời đi hát từ bầu show. Tuy nhiên, cô lại bị cư dân mạng liên tục “ném đá” vì lối sống không mấy hay ho của mình.

Bella thường xuyên phủ sóng mạng xã hội bởi những clip quay lại cảnh cô nàng quỵt tiền của các hàng ăn, taxi. Mặc dù bị chửi mắng rất nhiều nhưng cô nàng vẫn không bỏ thói xấu này.

Cách đây không lâu, cảnh cô nàng đôi co với bác sĩ để quỵt tiền khám thai khiến nhiều người ngán ngẩm.

Hot girl quỵt tiền đã "trở lại và lợi hại hơn xưa"

Theo chia sẻ của cư dân mạng, sau thời gian nghỉ ngơi vì sinh con, “Hot girl quỵt tiền” Bella vẫn “ngựa quen đường cũ”, giở trò quỵt tiền taxi và bị tài xế đuổi khỏi xe. Điều đáng nói ở đây là cô ta không chỉ xuất hiện một mình mà còn bế theo cả đứa con nhỏ “tung hoành” trên phố Hà Nội.

Hot girl Bella bế con đỏ hỏn quỵt tiền taxi trên phố
Bella xuất hiện trên một con phố ở Hà Nội với đứa con nhỏ trên tay - Ảnh: Facebook

Được biết, vào ngày 5/7 vừa qua, Bella cùng con trai mới sinh xuất hiện tại phố Quang Trung, Hà Đông (Hà Nội). Tại đây, cô nàng lại sử dụng kịch bản cũ “em quên không mang tiền” với tài xế taxi. Sau đó, hai mẹ con Bella bị tài xế đuổi khỏi taxi.

Vì tội nghiệp cho hoàn cảnh của đứa bé, người dân xung quanh đã gom tiền hỗ trợ cho mẹ con Bella.

Hot girl Bella bế con đỏ hỏn quỵt tiền taxi trên phố
Vì tội nghiệp đứa trẻ nên người dân xung quanh quyên góp cho hai mẹ con - Ảnh: Facebook

Sự việc trên đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Nhiều người cho rằng, nếu như mọi người cứ tiếp tục quyên góp như vậy thì cô ta lại tiếp tục ăn quỵt thêm. Đặc biệt khi có đứa con thì cô ta càng dễ lấy được lòng thương cảm của mọi người giúp cho việc quỵt tiền dễ dàng hơn.

Dù biết vậy, nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ còn đỏ hỏn nằm trên tay “Hot girl quỵt tiền” thì nhiều người lại không cầm lòng được, nhất là chị em phụ nữ.

Hài hước: Dỗi nhau, chồng tự dán băng dính vào miệng

Hài hước: Dỗi nhau, chồng tự dán băng dính vào miệng

Cuộc đời người phụ nữ, đôi khi chẳng cần phải có soái ca nhà giàu, chỉ cần người một người yêu thương, chiều chuộng và làm mình vui vẻ và hạnh phúc là được.

Xem thêm
Từ khóa:   hotgirl bella bella quỵt tiền bella quỵt tiền taxi

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 36 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 36 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 36 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?