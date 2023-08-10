Hôm nay, 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản hầu tòa vì cáo buộc lừa dối khách hàng

Đời sống 10/08/2023 09:42

Hôm nay (10/8), TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản(Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội lừa dối khách hàng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, hôm nay (10/8), ông Lê Thanh Thản (thường gọi là đại gia "điếu cày") bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội Lừa dối khách hàng, liên quan đến dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội).

Cùng hầu tòa với ông Thản có 6 người bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Nguyễn Duy Uyển, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng (Hà Đông); Vương Đăng Quân, cựu Phó chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông và các cán bộ Mai Quang Bài, Bùi Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Văn Năm.

Ông Thản bị truy cứu hình sự với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, chủ đầu tư dự án.

Hôm nay, 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản hầu tòa vì cáo buộc lừa dối khách hàng - Ảnh 1
Ông Lê Thanh Thản - Ảnh: Forbes VietNam

Cáo trạng thể hiện Công ty Bemes được UBND Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng ông Lê Thanh Thản với cương vị là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bemes đã chỉ đạo thi công vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng.

Ông Thản tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo thông tin từ VietNamNet, từ tháng 3/2011, ông Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án rằng: “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất…” để khách hàng tin tưởng mua nhà, dù công trình xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt.

Cáo trạng xác định, ông Lê Thanh Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ), thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 481 tỷ đồng. 

Đây cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 488 khách hàng (bao gồm giá trị quyền sử dụng đất hơn 56 tỷ đồng).

Cáo buộc cho rằng, các bị can là cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng ở các thời kỳ và cựu cán bộ thanh tra xây dựng quận Hà Đông đã không thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình xây dựng Dự án CT6 Kiến Hưng theo quy định của pháp luật, gây thiệt hại hơn 481 tỷ đồng.

Hôm nay, 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản hầu tòa vì cáo buộc lừa dối khách hàng - Ảnh 2
Ông Lê Thanh Thản trong phiên toà sáng nay - Ảnh: VietNamNet

Trước khi diễn ra phiên tòa, ông Nguyễn Trọng Tuệ (SN 1975, ở chung cư CT6C Kiến Hưng, Hà Đông) và một số cư dân ở cùng khu chung cư đã có đơn kêu cứu.

Ông Tuệ và các cư dân mong muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền trên đất cho các căn hộ của tòa CT6C.

Trong trường hợp các căn hộ của tòa CT6C không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền trên đất thì ông Lê Thanh Thản và chủ đầu tư phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại thật thỏa đáng cho các bị hại để khắc phục hậu quả do bị cáo gây ra.

Bắt 3 cán bộ liên quan đến vụ ông Lê Thanh Thản "lừa dối khách hàng"

Bắt 3 cán bộ liên quan đến vụ ông Lê Thanh Thản "lừa dối khách hàng"

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét, lệnh tạm giam 4 tháng, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Dự án CT6 Kiến Hưng với 3 đối tượng.

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