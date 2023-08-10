Hôm nay, 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản hầu tòa vì cáo buộc lừa dối khách hàng

Cùng hầu tòa với ông Thản có 6 người bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Nguyễn Duy Uyển, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng (Hà Đông); Vương Đăng Quân, cựu Phó chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông và các cán bộ Mai Quang Bài, Bùi Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Văn Năm.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, hôm nay (10/8), ông Lê Thanh Thản (thường gọi là đại gia "điếu cày") bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội Lừa dối khách hàng, liên quan đến dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội).

Cáo trạng thể hiện Công ty Bemes được UBND Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng ông Lê Thanh Thản với cương vị là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bemes đã chỉ đạo thi công vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng.

Ông Thản tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo thông tin từ VietNamNet, từ tháng 3/2011, ông Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án rằng: “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất…” để khách hàng tin tưởng mua nhà, dù công trình xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt.

Cáo trạng xác định, ông Lê Thanh Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ), thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 481 tỷ đồng.

Đây cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 488 khách hàng (bao gồm giá trị quyền sử dụng đất hơn 56 tỷ đồng).

Cáo buộc cho rằng, các bị can là cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng ở các thời kỳ và cựu cán bộ thanh tra xây dựng quận Hà Đông đã không thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình xây dựng Dự án CT6 Kiến Hưng theo quy định của pháp luật, gây thiệt hại hơn 481 tỷ đồng.

Ông Lê Thanh Thản trong phiên toà sáng nay - Ảnh: VietNamNet

Trước khi diễn ra phiên tòa, ông Nguyễn Trọng Tuệ (SN 1975, ở chung cư CT6C Kiến Hưng, Hà Đông) và một số cư dân ở cùng khu chung cư đã có đơn kêu cứu.

Ông Tuệ và các cư dân mong muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền trên đất cho các căn hộ của tòa CT6C.

Trong trường hợp các căn hộ của tòa CT6C không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền trên đất thì ông Lê Thanh Thản và chủ đầu tư phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại thật thỏa đáng cho các bị hại để khắc phục hậu quả do bị cáo gây ra.