Hé lộ chân dung thủ khoa lớp 10 Hà Nội, giành điểm 10 tuyệt đối ở môn Toán và Ngoại ngữ

Dẫn thông tin từ VTC News, sau khi rời khỏi phòng thi, Minh tự tin môn Toán, Ngoại ngữ đạt điểm 10, môn Văn em tự chấm ở mức 8,5 điểm. Thế nên, nhìn vào kết quả 9,5 điểm Văn em khá bất ngờ. Minh hoàn thành bài thi Văn với 5 mặt giấy và đánh giá đề thi "hay, tâm đắc với phần nghị luận xã hội vì sát với cuộc sống thực tế".

Theo thông tin từ VnExpress, tối 30/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 của hơn 104.000 thí sinh. Phương Khải Minh , học sinh trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, đạt 9,5 Ngữ văn, 10 Toán và Tiếng Anh. Theo công thức tính điểm xét tuyển, Minh đạt 49/50 điểm, trung bình 9,8 điểm mỗi môn.

Chia sẻ bí quyết ôn thi giành điểm cao, tân thủ khoa nói rằng, việc luyện đề và giải tỏa tâm lý rất quan trọng. Mỗi ngày, em sẽ dành từ 2 - 2,5 tiếng/môn cho việc giải đề để nắm chắc các dạng bài, ôn kỹ kiến thức, tránh mất điểm oan khi đi thi.

"Khoảng 19h, bạn em gửi điểm thi qua điện thoại. Nhìn kết quả hiển thị trên màn hình, em ôm anh trai và hét lên sung sướng vì kết quả cao hơn dự tính. Hai tiếng sau em nhận tin đỗ thủ khoa, cả nhà vỡ òa, đến bây giờ em vẫn còn lâng lâng", Khải Minh nhớ lại cảm giác nhận kết quả tối 30/6.

Trên lớp, Minh chăm chú nghe giảng, nếu không hiểu chỗ nào em ghi chú rồi nhờ thầy cô giảng lại để hiểu chắc kiến thức. Ngoài ra, nam sinh cũng hệ thống lại kiến thức bằng sơ đồ tư duy của riêng mình cho dễ nhớ, dễ tiếp thu. Em chia thời gian đồng đều cho các môn, không quá chú trọng hay bỏ bê môn nào. "Các môn học đều quan trọng như nhau", em giải thích.

Khải Minh đã vượt qua nhiều thí sinh để trở thành thủ khoa lớp 10 Hà Nội. Ảnh minh họa: VnExpress

Trước khi thi, Khải Minh không học bài quá khuya, tránh ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và tinh thần. Minh cố gắng ngủ đủ giấc, giữ sức khỏe và đan xen những hình thức giải trí để khuây khỏa tinh thần. Ngoài ra, một trong những động lực lớn nhất giúp em hoàn thành tốt kỳ thi là sự động viên của gia đình. Bố mẹ em luôn cổ vũ tinh thần giúp em cảm thấy thoải mái và có thể làm hết sức.

Bước vào phòng thi, ở từng môn, em cố gắng phân bổ thời gian hợp lý theo cách làm những câu dễ, ăn điểm trước, "làm đến đâu chắc đến đó". Còn với những câu khó, Minh sẽ làm sau, dành thời gian suy nghĩ kỹ hơn, tránh bị mất điểm.

Trở thành thí sinh đạt điểm thi vào lớp 10 cao nhất Hà Nội, thế nhưng ít ai biết rằng Khải Minh từng thi trượt học sinh giỏi Toán cấp Quận năm lớp 9. "Em nghĩ em thi trượt học sinh giỏi do tính không cẩn thận. Thất bại này giúp em nhận ra bản thân cần cố gắng và bình tĩnh hơn. Bởi một khi thời điểm, cơ hội đã qua rồi thì rất khó để làm lại", nam sinh tâm sự.

Cô Bùi Thị Nga và Khải Minh cùng tập thể lớp 9A11 Trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy - Ảnh: VietNamNet

Cũng theo thông tin từ VietNamNet, cô Bùi Thị Nga, giáo viên chủ nhiệm và cũng là giáo viên dạy Văn của Minh chia sẻ, rất vui vì kết quả xuất sắc của học trò. Cô Nga cho rằng, có chút bất ngờ song số điểm mà Minh đạt được hoàn toàn xứng đáng với sức học và sự cố gắng của em trong suốt thời gian qua.

"Tôi bất ngờ nhất ở điểm môn Văn. Sức học của con ở khoảng 8,75 đến 9 nhưng không ngờ Minh đã quyết tâm và bứt phá để giành được điểm số 9,5 ở kỳ thi quan trọng. Minh có tư duy rất logic, khoa học, trình bày bài vở rất sạch sẽ, rõ ràng và có lẽ những ưu điểm đó cũng giúp em có được những bài thi điểm cao, trong đó có môn Văn", cô Nga nói.