Lo lắng cho sự an nguy của chị T., người thân lặn lội từ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, lên khu nhà trọ nằm trong hẻm Quang Trung, TP Thủ Đức, để tìm nhưng không thấy. Phía gia đình sau đó trình báo cơ quan công an phường Tăng Nhơn Phú B nhờ sự trợ giúp.

Sau khi kiểm tra camera an ninh khu nhà trọ, lực lượng chức năng ghi nhận chị T. không ra khỏi khu nhà trọ từ 14h ngày 28/2. Công an cùng với người nhà kiểm tra bên trong phòng trọ ghi nhận xe máy, quần áo, đồ dùng cá nhân của chị T. vẫn còn trong phòng trọ, không có sự xáo trộn.

Nhận thấy sự việc bất thường, Công an phường Tăng Nhơn Phú B báo cáo sự việc lên cấp trên. Nghi vấn nạn nhân có thể bị xâm hại, Công an TPHCM chỉ đạo Công an TP Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, cử nhiều trinh sát giỏi lần tìm tung tích nạn nhân.