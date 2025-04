Công an phường Nam Sơn (quận An Dương) đang điều trụ vụ việc cháu bé sơ sinh bị phát hiện đã tử vong ở gần cổng chùa.

Theo thông tin từ báo Lao Động, chiều 15/4, ông Nguyễn Quang Ba - Phó Trưởng Công an phường Nam Sơn (quận An Dương, Hải Phòng) cho biết, 10h30 ngày 15.4, Công an phường nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một cháu bé bị bỏ rơi, đã tử vong trước cổng chùa Quán Âm (tổ dân phố Mỹ Tranh, phường Nam Sơn). Cháu bé được đặt trong chiếc thùng, quấn bên ngoài là áo mưa.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường xuống hiện trường, xác nhận tình trạng cháu bé đã tử vong. Cháu bé là bé gái mới sinh, còn nguyên dây rốn.

Công an phường cũng đã báo cáo công an cấp trên cử phòng nghiệp vụ giải quyết theo quy trình. Công an phường cũng phối hợp rà soát camera nhà dân để truy tìm dấu vết đối tượng. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Khu vực phát hiện thi thể bé sơ sinh - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, UBND xã Tân An Hội (huyện Củ Chi, TP.HCM) đang tìm thân nhân cho trẻ bị bỏ rơi trên địa bàn. Trẻ bị bỏ rơi là bé trai sơ sinh, được phát hiện vào ngày 24-3 tại một địa chỉ trên đường Trần Thị Bàu (ấp Hậu, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi).

Bé trai sơ sinh trên khoảng hai ngày tuổi, cân nặng khoảng 2,3kg, sức khỏe ổn định. Bé được phát hiện trong tình trạng chưa cắt cuống rốn, nằm trên ghế đá, trên người chỉ quấn một chiếc khăn.

UBND xã Tân An Hội thông báo tìm thân nhân cho trẻ và niêm yết thông báo công khai tại trụ sở UBND xã Tân An Hội trong vòng 7 ngày làm việc (từ ngày 24-3 đến hết ngày 1-4).

Trong thời gian niêm yết, đề nghị ai là thân nhân của trẻ liên hệ UBND xã Tân An Hội. Kết thúc thời gian niêm yết nếu không có thân nhân liên hệ nhận lại trẻ, UBND xã Tân An Hội sẽ tiến hành làm các thủ tục liên quan đến trẻ bỏ rơi theo quy định.

Lời khai bất ngờ của người chồng đánh vợ tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Henh (SN 1977, trú tại làng Thưng, xã Đak Pling, huyện Kông Chro) để điều tra về hành vi giết người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-phong-phat-hien-be-gai-con-nguyen-day-ron-tu-vong-truoc-cong-chua-727628.html