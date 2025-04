573 loại sữa bột giả không được kiểm nghiệm đã bán ra thị trường, thu về gần 500 tỷ đồng suốt 4 năm

Theo thông tin từ VnExpress, lên quan đường dây sản xuất, tiêu thụ sữa bột giả quy mô lớn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã khởi tố 8 bị can để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, hai chủ mưu, cầm đầu Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà, là cổ đông góp vốn, Giám đốc Công ty Hacofood Group và Công ty Rance Pharma.

Thành phần sữa được công bố gồm có chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó, song trên thực tế không có những chất này. Để đánh lừa người dùng, nhóm này đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung các chất phụ gia khác.

Công an xác định, sữa bột có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố - đủ căn cứ xác định là hàng giả. Các loại sữa bột giả của Hacofood Group và Rance Pharma được phân phối ra thị trường toàn quốc, chủ yếu dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai.