Trong số ba nữ sinh bị nạn, sau khi được đưa tới Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, một em bị thương nhẹ đã được xuất viện. Riêng Q. chấn thương nặng nhất được chuyển qua Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phẫu thuật.

Em N.N.H.Tr. bị thương vùng đầu đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Dọc hành lang của các tầng học đều có camera an ninh. Phía công an cũng thu thập camera an ninh để điều tra vụ tai nạn. Dự kiến trong chiều nay, đoàn công tác của Sở Xây dựng Nghệ An sẽ tới hiện trường kiểm tra các vấn đề về an toàn, kỹ thuật xây dựng.

Ban giám hiệu Trường phổ thông Thực hành Sư phạm Đại học Vinh và Trường đại học Vinh - đơn vị quản lý trường chưa có báo cáo về vụ việc.

Toàn bộ học sinh Trường phổ thông Thực hành Sư phạm Đại học Vinh nghỉ học chiều 14/4. Các cửa ra vào trường đang được niêm phong.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, tại hiện trường, khu vực xảy ra sự cố đã được phong tỏa để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác điều tra. Lãnh đạo Trường thực hành sư phạm cùng Đại học Vinh đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra toàn bộ hệ thống lan can, hành lang nhằm rà soát, khắc phục nguy cơ tiềm ẩn.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, một đoạn lan can bị bung, rơi thẳng xuống sân trường – nơi các em học sinh thường xuyên tập trung trong các giờ nghỉ.