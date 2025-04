Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Henh (SN 1977, trú tại làng Thưng, xã Đak Pling, huyện Kông Chro) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Công luận, ngày 15/4, UBND xã Đăk Pling (huyện Kông Chro), đã có báo cáo nhanh vụ chết người xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là bà Đ. T. D (SN 1978, trú tại làng Thưng, xã Đăk Pling).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Công luận

Trước đó, vào khoảng 9h30 phút ngày 14/4, UBND xã nhận được tin báo về việc bà D. tử vong tại làng Thưng, cách nhà nạn nhân khoảng 5m. Trên trán có 1 vết thương dài khoảng 10cm nghi do vật sắt gây ra.

Vào ngày 13/4, bà D. có xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với ông Đinh Henh (SN 1977, chồng bà Dô) thì được người con gái can ngăn. Tuy nhiên vì bị bố đuổi đánh nên người con gái đã bỏ chạy.

Đến khoảng 9h ngày 14/4, em ruột của bà D. là anh Đ.X (SN 1992, trú cùng làng) phát hiện chị gái đã tử vong nên đã trình báo Công an xã Đăk Pling.

Đối tượng Henh đã bị tạm giữ hình sự - Ảnh: Báo Gia Lai

Theo thông tin từ báo Gia Lai, tổ điều tra khu vực 2 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh) và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tang vật gây án cũng như chứng cứ liên quan.

Bước đầu xác định bà D. tử vong bởi đa chấn thương với nhiều vết thương trên cơ thể.

Lực lượng Công an cũng đã triệu tập đối tượng Henh lên làm việc. Tại cơ quan Công an, ban đầu Henh đã khai nhận hành vi đánh vợ do mâu thuẫn trong lúc uống rượu.

573 nhãn hiệu sữa giả qua mặt quản lý khi tự công bố, livestream bán hàng Lỗ hổng trong quản lý và thiếu kiểm tra nghiêm ngặt đã tạo cơ hội cho sữa giả xâm nhập, gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-bat-ngo-cua-nguoi-chong-anh-vo-tu-vong-tiet-lo-nguyen-nhan-gay-an-727596.html