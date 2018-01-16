Hai cách làm bao lì xì ngày tết đơn giản để tặng người thân và bạn bè

Cùng tìm hiểu hai cách làm bao lì xì ngày tết đơn giản, nhanh chóng và rất độc đáo này nhé. Bạn sẽ không còn phải lăn tăn nên chọn loại bao lì xì nào nữa rồi vì giờ đây, bạn đã có thể tự làm ra những bao lì xì tết của riêng mình đấy.
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Bao lì xì là thứ vô cùng phổ biến trong những ngày tết. Bao lì xì tết dùng để đựng tiền, có tiền to, tiền nhỏ thể hiện sự may mắn, lấy hên cho tuổi mà người lớn dành tặng trẻ nhỏ hoặc ngược lại. Cùng với sự phát triển của xã hội và đời sống con người ngày càng được nâng cao, “ruột” bao lì xì giờ đây cũng đa dạng hơn bao giờ hết: thẻ điện thoại, thẻ spa, địa chỉ quán cafe, nhà hàng, shop thời trang hay một món quà bí mật nào đó mà người trao muốn dành tặng người nhận.
Để giúp bạn tăng tính đặc biệt cho bao lì xì tết, dưới đây là 2 cách làm bao lì xì tết rất đơn giản mà lại không kém phần độc đáo. Chắc chắn, những người may mắn nhận được lì xì của bạn sẽ cực kỳ bất ngờ và vui sướng.
Cách 1: Phong bao lì xì hoa mai handmade
Nguyên liệu làm bao lì xì: Giấy màu (đỏ, vàng, xanh), kéo, dao rọc giấy, keo sữa, keo hai mặt, dụng cụ cắt hoa.
Các bước làm bao lì xì hoa mai handmade:
- Bước 1: Trước tiên vẽ hình chiếc phong bì trên giấy đỏ và cắt theo.
- Bước 2: Dùng dao rọc giấy trổ một đường thẳng trên phần lưng của phong bao lì xì để làm khóa giấy cho phong bao. Dùng dao rọc giấy miết nhẹ theo các cạnh gấp để có nếp gấp đẹp. Tiếp theo, dùng băng dính hai mặt dán lên 2 mép gấp hai bên. Gấp và dán phần túi cho phong bao.
- Bước 3: Cắt hoa mai vàng bằng dụng cụ cắt hoa. Dán bông hoa mai mặt trước của phong bao, gắn phần nắp nữa là hoàn thành. Tương tự, bạn có thể làm thêm nhiều phong bao khác với nhiều kiểu dáng hoa khác nhau.
Vậy là bạn đã hoàn thành mẫu phong bao lì xì handmade hoa mai cho ngày Tết rồi. Ngoài ra, có thể sử dụng giấy màu khác để làm hoa nhưng hai màu phổ biến là đỏ và vàng.
Cách 2: Phong bao lì xì handmade
Nguyên liệu làm bao lì xì: Dây ruy băng, giấy màu, kéo, dụng cụ bấm lỗ.
Cách làm bao lì xì handmade:
- Bước 1: Tiến hành in trên giấy mẫu gói quà. Sử dụng kéo để cắt rời mẫu in ra.
- Bước 2: Bạn đặt cây thước dọc theo 4 cạnh hình vuông nhỏ ở giữa tấm giấy vừa cắt. Tiếp theo, gấp mép 4 cạnh vào bên trong theo đường đặt cây thước.
- Bước 3: Bấm hai lỗ tròn nhỏ sát mép gấp của 2 cạnh góc vuông đối nhau bằng dụng cụ bấm lỗ.
- Bước 4: Dùng kéo cắt dây ruy băng ra thành hai đoạn dài, gấp 4 lần cạnh gói quà. Tiến hành luồn 2 đoạn dây xuyên qua 4 lỗ vừa bấm theo 2 đường chéo hình vuông. Thắt thêm hai chiếc nơ nhỏ ở bên trên gói quà là xong.