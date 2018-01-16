Hai cách làm bao lì xì ngày tết đơn giản để tặng người thân và bạn bè

Bao lì xì là thứ vô cùng phổ biến trong những ngày tết. Bao lì xì tết dùng để đựng tiền, có tiền to, tiền nhỏ thể hiện sự may mắn, lấy hên cho tuổi mà người lớn dành tặng trẻ nhỏ hoặc ngược lại. Cùng với sự phát triển của xã hội và đời sống con người ngày càng được nâng cao, “ruột” bao lì xì giờ đây cũng đa dạng hơn bao giờ hết: thẻ điện thoại, thẻ spa, địa chỉ quán cafe, nhà hàng, shop thời trang hay một món quà bí mật nào đó mà người trao muốn dành tặng người nhận.

Bao lì xì tết. Nguồn: Internet.

Để giúp bạn tăng tính đặc biệt cho bao lì xì tết, dưới đây là 2 cách làm bao lì xì tết rất đơn giản mà lại không kém phần độc đáo. Chắc chắn, những người may mắn nhận được lì xì của bạn sẽ cực kỳ bất ngờ và vui sướng.