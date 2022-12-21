Những bài thơ khai bút đầu xuân hay nhất

Khai bút đầu xuân, còn gọi là tục chắp bút đầu năm, thường được các bậc nho sĩ, học giả xưa thực hiện và coi như một nghi lễ quan trọng vào dịp đầu xuân năm mới với ý nghĩa thể hiện sự tôn trọng với việc học tập và mong mỏi về một năm mới học hành tấn tới, suôn sẻ. Cho đến nay truyền thống này vẫn được giữ gìn và tiếp tục phát huy qua bao thế hệ Việt.

Hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ tới quý độc giả một vài bài thơ khai bút đầu xuân đầy ý nghĩa, để cầu chúc may mắn cho một năm mới đang đến gần. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay nhé!