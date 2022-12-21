Những bài thơ khai bút đầu xuân hay nhất

Khai bút đầu xuân bằng những bài thơ hay là cách ý nghĩa để khởi đầu một năm mới tốt đẹp. Cùng thưởng thức những vần thơ này để tìm kiếm ý tưởng khai bút đầu năm cho xuân nhé.
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Khai bút đầu xuân, còn gọi là tục chắp bút đầu năm, thường được các bậc nho sĩ, học giả xưa thực hiện và coi như một nghi lễ quan trọng vào dịp đầu xuân năm mới với ý nghĩa thể hiện sự tôn trọng với việc học tập và mong mỏi về một năm mới học hành tấn tới, suôn sẻ. Cho đến nay truyền thống này vẫn được giữ gìn và tiếp tục phát huy qua bao thế hệ Việt.
Hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ tới quý độc giả một vài bài thơ khai bút đầu xuân đầy ý nghĩa, để cầu chúc may mắn cho một năm mới đang đến gần. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay nhé!
Đầu năm khai bút (Hồ Như)
Đầu năm khai bút thảo mấy vần
Đón lộc rộn vui thỏa sức xuân
Đung đưa nhành lá chồi non biếc
Thoang thoảng cành tơ nụ cúc tần.
Niềm vui đọng lại tình chưa cũ
Nỗi khổ xua tan nghĩa mấy phần
Muôn màu áo mới đua khoe sắc
Vạn vật an bình nhẹ tuyết vân.
Phía trước mong chờ vun nhành cúc
Nơi xa ngóng đợi nhịp bước chân
Đầu xuân xin chúc nhiều may mắn
Phúc lộc đều tăng gấp bội lần.
Tiền tình tất cả muốn song đôi
Khi đã tiêu vơi lại được bồi
Cuộc sống quanh năm vui như tiết
Mơ ước vậy mà cũng thường thôi.
Khai bút (Lãng Du Khách)
Một xe một tốt quyết công thành
Đông tàn xuân đến trái tươi xanh
Phất phơ râu bạc cờ tàn thế
Hỉ hả niềm vui chén rượu nồng.
Pháo bình tượng thủ sĩ loanh quanh
Tuyết tan hết giá xuân an lành
Bình phong một thế đợi tàn cuộc
Ẩm thực độc trà nhất đôi ta.
Thảnh thơi cờ cuộc ngắm cỏ hoa
Gió xuân nhè nhẹ cõi ta bà
Quất hồng ẩm đối cước bạc trắng
Sinh khí tràn đầy đặc sắc xuân.
Thú vui tao nhã cõi hồng trần
Nước bình thế thủ vẫn ngao du
Cờ tàn một nước bình thiên hạ
Tấn Tài Phúc Lộc tới muôn nhà!
Khai bút đầu năm (Thiên Ân)
Đầu năm chim hót ở trên cây
Nhả mấy câu thơ xuống đời này
Ngôn từ trong veo như suối mộng
Đất trời chìm ngập trong cơn say.
Em vẫn hồn nhiên muôn sắc hoa
Hơi ấm nắng xuân quanh quẩn ta
Bóng dáng nàng xuân về bên cửa
Kìa em!Hạnh phúc có đậm đà!
Ta hứng giọt yêu trên môi ai?
Chơm chớm mùa Đông đã tàn phai
Em hãy thật thà đi em nhé!
Đừng đẩy hồn anh bóng mây dài.
Mùa Xuân ghé vội bến tương tư
Đi tìm mơ mộng mắt lừ đừ
Vài con chim én chở mùa tới
Lá vàng bối rối khúc giã từ.
Đầu năm ai đi hái lộc non?
Ăm ắp hàng trăm chuyện vui buồn
Rồi sẽ phai phôi vào dĩ vãng
Đọng lại thời gian chút vàng son.
Khai bút đầu xuân mấy câu thơ
Bên ngoài nắng rụng xuống môi hờ
Xin giữ cho nhau niềm thương mến!
Sống mãi trong lòng một giấc mơ.
Khai xuân (Ngân Lê)
Hôm nay khai bút đầu Xuân
Nhớ anh, em viết mấy vần tặng anh
Tình ơi ấp ủ trong tim
Ngày Xuân càng thấy êm đềm yêu thương
Gặp anh trên một cung đường
Để rồi mãi cứ vấn vương trong lòng
Mình ơi có nhớ ta không
Ước gì thắm mãi ấm lòng tình Xuân...
Bài thơ khai xuân (sưu tầm)
Thủ bút đầu xuân chúc mọi nhà
Thâm tình bạn hữu sống gần xa
Công thành danh toại trường sinh khá
Chức vị đăng khoa vượng đến già
Đức thiện duy trì không dối giả
Tâm lành giữ đạo tránh ba hoa
Lòng nhân giúp đỡ người thiên hạ
Ngõ hạnh tươi vui đặng thái hòa.
Thơ khai bút đầu năm (Việt Cường)
Sáng nay khai bút đầu năm
Chúc cho sức khỏe quanh năm dồi dào
Chúc cho cuộc sống đẹp sao
Công danh thẳng tiến, đức cao vẹn toàn.
Chúc cho gia đạo an khang
Chúc cho con cháu chăm ngoan thảo hiền
Chúc cho xum họp điền viên
Chúc cho tình nghĩa bạn hiền thêm sâu.
Gia đình hạnh phúc bền lâu
Chúc cho nồng ấm, lại giàu tình thương
Công việc suôn sẻ lạ thường
Chúc cho tài lộc trăm đường về đây.
Chúc cho vui vẻ tháng ngày
Chúc cho phú quý, năm nay sang giàu
Chúc cho vạn sự khởi đầu
Chúc cho thịnh vượng đậm màu sắc xuân.
Khai bút đầu xuân 2023 (Lê Bá Mân)
Đầu năm khai bút vững tin
Nhâm Dần năm mới dân mình an sinh
Toàn dân sẽ được thanh bình
Mặt trời chiếu sáng bình minh quê mình.
Đồng quê ruộng lúa đẹp xinh
Nắng vàng trải rộng lung linh giục tình
Trai tài gái sắc đẹp xinh
Du xuân đằm thắm trao tình trọn tin.
Tim yêu mở rộng lòng mình
Mùa xuân khúc nhạc bình minh ru tình
Đầu xuân hẹn ước đóng đinh
Cuối năm anh rước về dinh : vợ mình.
Ôi ! Tình yêu đẹp lung linh
Bên nhau ta mãi trọn tình ba sinh
Đời này ta mãi chung hình
Chung đường chung bóng chung tình chung dinh.
Chắp bút đầu năm (Minh Tâm)
Tết Nguyên Đán đầu năm khai bút
Hồn thơ khơi sau phút thiêng liêng
Giao thừa hương khói bay nghiêng
Anh linh tiên tổ hồn thiêng đang về.
Đất nước Việt tình quê cao vợi
Cây cỏ tươi nắng mới lúa xanh
Thôn quê thành thị dân lành
Vui xuân đón Tết yến anh trong lòng.
Câu song thất vần trong ca hát
Lục bát ru dào dạt bao đời
Ca dao tình tự khắp nơi
Dân tộc Lạc Việt rạng ngời sử xanh.
Ngàn lời thơ hợp thành tiếng sóng
Thái Bình Dương vang vọng núi rừng
Lời ca tiếng nhạc vang lừng
Truyền thống lễ hội tưng bừng đón xuân.
Bến xuân hẹn hoàn tuần trở lại
Bạn văn chương tứ hải về đây
Thi ca gặp hội gió mây
Thơ hay cẩm tú dựng xây tao đàn.
Trên đây là tổng hợp những bài thơ khai bút đầu xuân 2023 hay và đầy ý nghĩa. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho quý bạn đọc trong việc tìm kiếm một bài thơ hợp lý nhất cho dịp chắp bút đầu năm này nhé! Đồng thời cũng xin kính chúc các độc giả có một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!