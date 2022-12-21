Những bài thơ khai bút đầu xuân hay nhất

Đời sống 21/12/2022 16:05

Khai bút đầu xuân bằng những bài thơ hay là cách ý nghĩa để khởi đầu một năm mới tốt đẹp. Cùng thưởng thức những vần thơ này để tìm kiếm ý tưởng khai bút đầu năm cho xuân nhé.

Khai bút đầu xuân, còn gọi là tục chắp bút đầu năm, thường được các bậc nho sĩ, học giả xưa thực hiện và coi như một nghi lễ quan trọng vào dịp đầu xuân năm mới với ý nghĩa thể hiện sự tôn trọng với việc học tập và mong mỏi về một năm mới học hành tấn tới, suôn sẻ. Cho đến nay truyền thống này vẫn được giữ gìn và tiếp tục phát huy qua bao thế hệ Việt.

Hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ tới quý độc giả một vài bài thơ khai bút đầu xuân đầy ý nghĩa, để cầu chúc may mắn cho một năm mới đang đến gần. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay nhé!

Đầu năm khai bút
Khai bút đầu xuân hay chắp bút đầu năm là những phong tục đẹp được lưu truyền!

Đầu năm khai bút (Hồ Như)

Đầu năm khai bút thảo mấy vần

Đón lộc rộn vui thỏa sức xuân

Đung đưa nhành lá chồi non biếc

Thoang thoảng cành tơ nụ cúc tần.

 

Niềm vui đọng lại tình chưa cũ

Nỗi khổ xua tan nghĩa mấy phần

Muôn màu áo mới đua khoe sắc

Vạn vật an bình nhẹ tuyết vân.

 

Phía trước mong chờ vun nhành cúc

Nơi xa ngóng đợi nhịp bước chân

Đầu xuân xin chúc nhiều may mắn

Phúc lộc đều tăng gấp bội lần.

 

Tiền tình tất cả muốn song đôi

Khi đã tiêu vơi lại được bồi

Cuộc sống quanh năm vui như tiết

Mơ ước vậy mà cũng thường thôi.

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 Xuân sang, đón lộc vui rộn ràng!

Khai bút (Lãng Du Khách)

Một xe một tốt quyết công thành

Đông tàn xuân đến trái tươi xanh

Phất phơ râu bạc cờ tàn thế

Hỉ hả niềm vui chén rượu nồng.

 

Pháo bình tượng thủ sĩ loanh quanh

Tuyết tan hết giá xuân an lành

Bình phong một thế đợi tàn cuộc

Ẩm thực độc trà nhất đôi ta.

 

Thảnh thơi cờ cuộc ngắm cỏ hoa

Gió xuân nhè nhẹ cõi ta bà

Quất hồng ẩm đối cước bạc trắng

Sinh khí tràn đầy đặc sắc xuân.

 

Thú vui tao nhã cõi hồng trần

Nước bình thế thủ vẫn ngao du

Cờ tàn một nước bình thiên hạ

Tấn Tài Phúc Lộc tới muôn nhà!

Lắng nghe mùa xuân về
Lắng nghe mùa xuân về!

Khai bút đầu năm (Thiên Ân)

Đầu năm chim hót ở trên cây

Nhả mấy câu thơ xuống đời này

Ngôn từ trong veo như suối mộng

Đất trời chìm ngập trong cơn say.

 

Em vẫn hồn nhiên muôn sắc hoa

Hơi ấm nắng xuân quanh quẩn ta

Bóng dáng nàng xuân về bên cửa

Kìa em!Hạnh phúc có đậm đà!

 

Ta hứng giọt yêu trên môi ai?

Chơm chớm mùa Đông đã tàn phai

Em hãy thật thà đi em nhé!

Đừng đẩy hồn anh bóng mây dài.

 

Mùa Xuân ghé vội bến tương tư

Đi tìm mơ mộng mắt lừ đừ

Vài con chim én chở mùa tới

Lá vàng bối rối khúc giã từ.

 

Đầu năm ai đi hái lộc non?

Ăm ắp hàng trăm chuyện vui buồn

Rồi sẽ phai phôi vào dĩ vãng

Đọng lại thời gian chút vàng son.

 

Khai bút đầu xuân mấy câu thơ

Bên ngoài nắng rụng xuống môi hờ

Xin giữ cho nhau niềm thương mến!

Sống mãi trong lòng một giấc mơ.

 

Khai xuân (Ngân Lê)

Hôm nay khai bút đầu Xuân

Nhớ anh, em viết mấy vần tặng anh

Tình ơi ấp ủ trong tim

Ngày Xuân càng thấy êm đềm yêu thương

 

Gặp anh trên một cung đường

Để rồi mãi cứ vấn vương trong lòng

Mình ơi có nhớ ta không

Ước gì thắm mãi ấm lòng tình Xuân...

 

Bài thơ khai xuân (sưu tầm)

Thủ bút đầu xuân chúc mọi nhà

Thâm tình bạn hữu sống gần xa

Công thành danh toại trường sinh khá

Chức vị đăng khoa vượng đến già

Đức thiện duy trì không dối giả

Tâm lành giữ đạo tránh ba hoa

Lòng nhân giúp đỡ người thiên hạ

Ngõ hạnh tươi vui đặng thái hòa.

Thơ hay khai bút đầu xuân
Thơ hay khai bút đầu xuân. Nguồn: Internet.

Thơ khai bút đầu năm (Việt Cường)

Sáng nay khai bút đầu năm

Chúc cho sức khỏe quanh năm dồi dào

Chúc cho cuộc sống đẹp sao

Công danh thẳng tiến, đức cao vẹn toàn.

 

Chúc cho gia đạo an khang

Chúc cho con cháu chăm ngoan thảo hiền

Chúc cho xum họp điền viên

Chúc cho tình nghĩa bạn hiền thêm sâu.

 

Gia đình hạnh phúc bền lâu

Chúc cho nồng ấm, lại giàu tình thương

Công việc suôn sẻ lạ thường

Chúc cho tài lộc trăm đường về đây.

 

Chúc cho vui vẻ tháng ngày

Chúc cho phú quý, năm nay sang giàu

Chúc cho vạn sự khởi đầu

Chúc cho thịnh vượng đậm màu sắc xuân.

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 Chúc cho thịnh vượng đậm màu sắc xuân!

Khai bút đầu xuân 2023 (Lê Bá Mân)

Đầu năm khai bút vững tin

Nhâm Dần năm mới dân mình an sinh

Toàn dân sẽ được thanh bình

Mặt trời chiếu sáng bình minh quê mình.

 

Đồng quê ruộng lúa đẹp xinh

Nắng vàng trải rộng lung linh giục tình

Trai tài gái sắc đẹp xinh

Du xuân đằm thắm trao tình trọn tin.

 

Tim yêu mở rộng lòng mình

Mùa xuân khúc nhạc bình minh ru tình

Đầu xuân hẹn ước đóng đinh

Cuối năm anh rước về dinh : vợ mình.

 

Ôi ! Tình yêu đẹp lung linh

Bên nhau ta mãi trọn tình ba sinh

Đời này ta mãi chung hình

Chung đường chung bóng chung tình chung dinh.

 

Chắp bút đầu năm (Minh Tâm)

Tết Nguyên Đán đầu năm khai bút

Hồn thơ khơi sau phút thiêng liêng

Giao thừa hương khói bay nghiêng

Anh linh tiên tổ hồn thiêng đang về.

 

Đất nước Việt tình quê cao vợi

Cây cỏ tươi nắng mới lúa xanh

Thôn quê thành thị dân lành

Vui xuân đón Tết yến anh trong lòng.

 

Câu song thất vần trong ca hát

Lục bát ru dào dạt bao đời

Ca dao tình tự khắp nơi

Dân tộc Lạc Việt rạng ngời sử xanh.

 

Ngàn lời thơ hợp thành tiếng sóng

Thái Bình Dương vang vọng núi rừng

Lời ca tiếng nhạc vang lừng

Truyền thống lễ hội tưng bừng đón xuân.

 

Bến xuân hẹn hoàn tuần trở lại

Bạn văn chương tứ hải về đây

Thi ca gặp hội gió mây

Thơ hay cẩm tú dựng xây tao đàn.

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Chắp bút đầu năm cho một năm mới nhiều may mắn!

 

Trên đây là tổng hợp những bài thơ khai bút đầu xuân 2023 hay và đầy ý nghĩa. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho quý bạn đọc trong việc tìm kiếm một bài thơ hợp lý nhất cho dịp chắp bút đầu năm này nhé! Đồng thời cũng xin kính chúc các độc giả có một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!

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Hướng dẫn gia chủ cách viết sớ cúng tất niên 2023

Sớ cúng tất niên thường được dùng trong lễ cúng tất niên - thời điểm năm cũ sắp qua và chuẩn bị đón năm mới.

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